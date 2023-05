Signo 05/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (05/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você pode experimentar encantamentos e desilusões ao mesmo tempo, portanto, seja cauteloso ao encontrar algo que pareça bom demais para ser verdade.

Touro (21/04 - 20/05)

Não se deixe enganar pelas aparências e tome cuidado com as notícias falsas hoje. No entanto, você pode conhecer alguém especial em um curso e se sentir motivado nos estudos. O período de Mercúrio retrógrado pede que você administre melhor seu orçamento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sua saúde pode estar mais frágil e o trabalho pode apresentar contratempos, mas haverá boas novidades e muitas demandas. É hora de ajustar seus planos e discutir ideias com amigos experientes, aprender novas ferramentas tecnológicas e começar um novo ciclo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você estará cheio de ideias e é uma boa oportunidade para repensar seus objetivos e renovar conceitos. Há uma oportunidade financeira no horizonte, portanto, organize suas finanças.

Leão (23/07 - 22/08)

Você pode se sentir cansado ao cumprir suas obrigações sociais, embora isso possa aumentar sua exposição e abrir portas. Pense em seu legado e impulsione um novo empreendimento.

Virgem (23/08 - 22/09)

Notícias globais e preocupações sobre o futuro podem trazer reflexões importantes. Não gaste dinheiro por impulso, pois o momento pede controle do orçamento e da ansiedade. Organize suas finanças.

Libra (23/09 - 22/10)

Priorize suas necessidades e equilíbrio emocional. Ficar mais tempo em casa e aproveitar o carinho da família dará uma sensação de proteção emocional e conforto.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Valorize suas origens e história de vida, fortaleça as raízes e os vínculos afetivos. Arrume a casa e crie um novo ambiente para conversar com amigos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Acerte documentos, coloque as comunicações em dia e reflita sobre o futuro. Notícias internacionais ou de alguém de longe podem trazer preocupações. Planos, datas e metas podem ser alterados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Converse com pessoas queridas, discuta planos e esclareça dúvidas. Informações inesperadas podem surpreendê-lo, já que Mercúrio está retrógrado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Uma proposta profissional bem remunerada pode mudar sua direção de carreira. Boas notícias financeiras podem diminuir a pressão e acelerar as decisões de mudança.

Peixes (20/02 - 20/03)

As despesas podem aumentar, portanto, evite gastos elevados. Algo do destino abrirá caminhos e fortalecerá sua missão. Conte com apoios poderosos e ganho de prestígio.