Signo 05/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (05/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Atividades ao ar livre podem ser programas para o dia. Tente se conectar mais com a natureza. No amor, o coração terá voz ativa e a possibilidade de conhecer pessoas interessantes. Esteja aberta(o) a uma nova paixão. Deixe a criatividade fluir e desfrute das coisas boas da vida!

Touro (21/04 - 20/05)

Bom momento para atividades que possam recarregar as energias. Se possível, prefira ter mais lazer em família ou no sossego do lar. Aproveite para organizar a casa e espalhar boas vibrações. A vida social continuará movimentada, então troque ideias com amigos e aproveite a companhia deles.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tire mais tempo para você. Prefira dar uma volta com pessoas que aumenta o seu bem estar. Ótima opção para explorar novos lugares e descobrir novas tendências. Nõa está descartado maior envolvimento nas redes sociais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Deixe um pouco mais de lado as pressões do trabalho e se conecte com você. Aguarde por novidades financeiras, só cuidado para não excedercom gastos. Viagens não estão descartadas, principalmente as romanticas. Busque novas motivações e dê um significado maior à vida.

Leão (23/07 - 22/08)

Foque mais nos estudos. Fase necessária para organização dos seus recursos e planejar seu orçamento. Mudanças significativas ocorrerão a partir de dentro de você. O tempo também será de sucesso em seus empreendimentos e maior mobilidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo é oportuno para planejar novos rumos, dando crédito aos seus sonhos ou na família. Aproveite este momento para tomar decisões sobre possíveis mudanças em sua vida. No amor, a companhia de um parceiro é essencial!

Libra (23/09 - 22/10)

O céu alerta para os cuidados pessoais. Olhe mais para o seu interior e para a saúde integral. Cuide de sua imagem e necessidades pessoais em primeiro lugar. Conexões com pessoas queridas que estão longe irão aquecer seu coração.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ecolhas são necessárias, assim como as conseqiências. Não pare! Aposte em se abrir mais socialmente, entrando em um novo grupo ou explorando novos ambientes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seus sonhos podem fornecer dicas valiosas sobre o caminho a seguir. Esteja aberto a convites para viagens ou eventos, pois eles podem alterar seus planos de forma positiva. Casamentos estarão em alta neste momento!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Permita-se relaxar, dormir mais e buscar privacidade para restaurar suas energias. Este é um momento para cultivar a intimidade, trocando confidências com alguém especial, compartilhando seus sonhos e visualizando as mudanças que deseja em sua vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

A vida social se tornará mais agradável, com novas amizades e trocas motivadoras. Aproveite este dia para ampliar seus relacionamentos e planejar novas atividades. O prazer estará nas coisas simples da vida neste momento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize suas ideias, crie estratégias de trabalho, reformule sua rotina e fortaleça sua saúde. Com a influência positiva de Lua e Vênus, seus relacionamentos serão harmoniosos e você sentirá mais confiança no amor. Certifique-se de fazer boas escolhas!