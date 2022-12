Signo 04/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (04/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Notícias de longe e facilitará comunicações. Estudos e viagem ganharão viabilidade. O pensamento procurará respostas existenciais e íntimas. O amor vencerá barreiras.

Touro (21/04 - 20/05)

Sintonia amorosa, conversas sensíveis e empatia deixam o dia repleto de emoção. Abrace as oportunidades. Melhore a autoconfiança. Vênus atrairá parcerias e chances para o amor. Espere por harmonia, delicadeza e empatia nas interações de hoje.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sensibilidade e intuição estarão amplificadas. A cabeça está mudando. Renove conceitos e expanda o projeto de vida.Acertos e acordos darão mais tranquilidade. Planeje compras e investimentos com calma. Detalhes farão diferença nos resultados.

Câncer (21/06 - 22/07)

Encare conversas delicadas com o par. Assuntos financeiros podem interferir nos planos da relação. Fique de olho numa oportunidade de negócio. Hoje será maior participação social e envolvimento com questões da coletividade.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase positiva para resolver conflitos de relação e aprofundar vínculos importantes em sua vida. Amplie o diálogo com a família. A vida social ficará mais gostosa nesta fase, com relações estimulantes e novas amizades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ingresse num grupo com afinidades ideológicas e amplie discussões. A Lua nova trará maior participação social e envolvimento com questões da coletividade. Aproveite as próximas quatro semanas para fazer amizades num ambiente diferente.

Libra (23/09 - 22/10)

A Lua nova iluminará o futuro e o plano de carreira. As próximas quatro semanas trarão sucesso e popularidade, além de prestígio e leveza nos relacionamentos. Voe alto!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aproveite as próximas quatro semanas para se liberar da rotina, sair da mesmice e renovar estruturas. Um convite de viagem será tudo de bom no amor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Essa é a melhor época do ano para mudanças. Mantenha um clima mais gostoso. Busque novos recomeços que garantam sentido à vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Caminhos do coração estarão abertos. Amplie o diálogo e estabilize uma relação especial. Se estiver só, conversas diito a distrações. Carreira em ascensão!

Aquário (21/01 - 19/02)

A semana trará esperanças, sintonia com a espiritualidade e clima romântico no amor. Deixe a vida fluir e curta momentos mágicos, regados com muita emoção.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hora de se posicionar com clareza nos relacionamentos, expor seus desejos e realizar os sonhos.A viagem dos sonhos podvertidas poderão despertar paixão. Amor em alta!.