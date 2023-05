Signo 04/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (04/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Deixa o que não for fundamental para trás, ariano. É preciso virar páginas e vencer medos na sua vida.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuidado com julgamentos precipitados, taurino. O céu pede atenção com as pessoas, mas sem muito apego a padrões comportamentais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Evite a dispersão, geminiano. O céu pede que você invista no seu dia a dia e trabalhe bem em equipe.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja criativo, mas evite o excesso de apego às suas ideias individuais, canceriano. Seja espontâneo, inclusive nas paqueras.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de ponderar bem as coisas na área íntima, leonino. Saiba comunicar o que você quer, mas tenha cuidado para não parecer muito autocentrado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Pense bem nas palavras, virginiano. Você pode estar mais perceptivo que o habitual, o que deixa sua comunicação também mais densa.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê valor às coisas certas, libriano. É preciso cuidar das finanças e prestar atenção nos seus recursos materiais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A magia está no ar por esses dias, escorpiano. É importante renovar votos e expectativas, evitando a autoilusão.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Preste atenção nos seus sonhos e nos recados que virem do inconsciente, sagitariano. O céu favorece o seu autoconhecimento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Priorize mais a qualidade do que a quantidade nos seus contatos sociais, capricorniano. É importante se expor menos e ouvir mais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Pense no longo prazo, aquariano. É hora de buscar mais equilíbrio emocional para lidar com os seus projetos mais ambiciosos.

Peixes (20/02 - 20/03)

É preciso aprender com as próprias experiências e também com quem sabe mais do que você, pisciano. Reveja crenças que possam estar limitando os seus horizontes.