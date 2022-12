Signo 03/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (03/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de sintonia forte com a família. Organize uma programação divertida. Lembre-se, a vida ficará mais alegre com pequenos prazeres e harmonia. Poder pessoal e criatividade em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o dia para organizar a casa, encontrar papéis, documentos ou objetos perdidos, doar coisas sem uso, acumuladas com o tempo, e liberar seus espaços. Opte por momentos leves, respire e acolha as pessoas queridas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento será oportuno para diálogo com a família. Aprenda com o passado para não repetir os mesmos erros. Assuntos financeiros interferirão no amor. Acolha uma amizade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aumente o foco na carreira e nas comunicações profissionais. Coloque conhecimentos em prática. Sonhos com uma viagem e sintonia com a sabedoria espiritual manterão o astral em alta. Os astros movimentarão a área financeira e aproximarão o amor.

Leão (23/07 - 22/08)

Espere por melhores condições de contrato e orçamento mais equilibrado. Prefira conversas delicadas e palavras doces. A vida estará em direção atraente, com ideias criativas, trocas estimulantes e aprendizado. Questione verdades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Novas informações poderão mudar sua maneira de pensar e sua filosofia de vida. Aprofunde um vínculo especial e estabilize relacionamentos. Ingresse num novo grupo, brilhe e amplie sua rede. Conquistas pela frente!

Libra (23/09 - 22/10)

Dê um passo maior na carreira e invista no seu futuro. Um sonho poderá se realizar em breve. Novidades na equipe trarão mais motivação. Conte com segurança nas relações e maior fluidez.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Lindo momento no amor. Uma amizade especial poderá se tornar mais íntima. Empatia e sincronicidade nas interações de hoje criarão um clima mágico. Tudo fluirá positivamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Espere por muitas emoções e coincidências hoje. Vênus em seu signo atrairá novos relacionamentos. Carinho e empatia despertarão seus melhores sentimentos nas interações de hoje.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Uma proposta virá ao encontro dos sonhos. Construa relações de confiança. Hora de valorizar seus talentos e conquistar novos espaços. Metas profissionais e plano de carreira ficarão mais definidos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Caminhos para o futuro estarão iluminados, mesmo que você tenha que aguardar respostas e condições favoráveis. Encontre soluções originais. No amor, lembranças gostosas despertarão saudades de alguém que está distante ou de um lugar significativo.

Peixes (20/02 - 20/03)

O pensamento procurará respostas existenciais e íntimas. Aprofunde conhecimentos e planeje mudanças. O amor vencerá barreiras. Encare conversas delicadas com o par.