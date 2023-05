Signo 03/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (03/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Nesta fase, seu comportamento surpreenderá, pois você estará determinado a dar apoio a todos da família. O sucesso o acompanha e pode se acertar facilmente com seu amor. É um bom momento para fazer viagens.

Touro (21/04 - 20/05)

Neste período, o Sol envolve seu aniversário, o que significa que os problemas começam a desaparecer. Faça um programa com a família. No amor, desfrute de cada surpresa. Seu organismo estará equilibrado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Use seu sexto sentido nas relações de amizade e com seu amor. Lembre-se de ser mais prestativo. Vá com calma nos gastos e evite exageros com bebidas.

Câncer (21/06 - 22/07)

É um dia tranquilo, e você pode explorar sua simpatia para conquistar seu amor. Esqueça o trabalho e faça o possível para dar atenção à família. Há novas energias e chances de sair da rotina, então aceite convites.

Leão (23/07 - 22/08)

Você pode aceitar convites e sair com seus amigos. A família demonstrará muita compreensão. Sua saúde melhora, mas evite abusar na alimentação e bebidas. O amor estará em alta.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você está passando por um alerta e o ideal é ficar na rotina. Há sinal de perdas financeiras, então adie viagens e compras. Pode faltar diálogo com seu amor. Cuide mais da saúde, pois pode haver problemas com o intestino e fígado.

Libra (23/09 - 22/10)

Continue otimista em relação à vida afetiva, pois você receberá carinho e apoio do seu amor. Os problemas são facilmente resolvidos. O reencontro com familiares trará alegrias ao seu coração. A saúde estará perfeita.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será feliz, já que o Sol na sétima casa, além de acertar sua vida financeira, traz equilíbrio em seu caso de amor, com chances para aqueles que buscam alguém especial. Tudo estará bem com sua família.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Os astros trazem chances de viagens, encontro de parentes e amigos. Você terá apoio nas novas investidas financeiras e, com isso, poderá gastar um pouco mais. Conte com Aquário e Virgem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É um dia em que você estará exigente com seu amor, então evite atritos desnecessários. Procure agir com cautela com a família. Você dá as cartas nas finanças, então saia da rotina. Experimente relaxar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Vênus, o planeta do amor e da beleza, favorece seus negócios e o relacionamento afetivo. Haverá diversão e entusiasmo com a família. Nativos de Escorpião e Câncer procuram colaborar. A saúde estará perfeita.

Peixes (20/02 - 20/03)

É uma fase em que podem surgir convites de amigos para sair da rotina. Além do seu amor, a família também estará harmoniosa. Você não tem com o que se preocupar, é só aproveitar. A saúde estará boa e você fará novos amigos.