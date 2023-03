Signo 03/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (02/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Ariano, não deixe com que os seus sonhos enfraqueçam. Tente outra vez! Os dias tendem a ser de criatividade. No amor, os prazeres estão favorecidos. Use sua habilidade de persuasão, mas sem abusos.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, o momento será de boa energia. Invista essa luz em assuntos íntimos e emocionais. É um bom momento para lidar com questões familiares.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não abra mão da sua intimidade por ninguém. Tenha ciência do seu valor e de quem precisa estar na sua vida. Além disso, seja mais direto e empático, geminiano. Concentre sua atividade mental no que realmente importa.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você vive uma fase de regeneração. Acredite mais no seu potencial. Dia oportuno para a autoestima. Dedique-se ao que é importante. Investir em atividades que proporcionem prazer.

Leão (23/07 - 22/08)

Lembre-se de cuidar da sua emoção e ser mais forte com a decisão do outro. Seja mais individualista. Respeite seu momento. Ótimo dia para se cuidar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Fase de solitude. Bom dia para apreciar o momento. Descanse bastante para manter a mente equilibrada, virginiano. O astral favorece intuição e insights poderosos.

Libra (23/09 - 22/10)

Saiba ser só e aprecie a sua companhia. Tempo necessário para evite expectativas excessivas, libriano. É importante cuidar de si mesmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Faça o que você planeja. Não crie fugas. Conte e peça ajuda, se necessário. Planeje para o futuro, escorpiano. É hora de refletir sobre questões fundamentais que deve ser mantida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia de conexão com a espiritualidade. Reavalie suas crenças, sagitariano. Este é um momento para estar aberto a novas ideias e ser flexível com seus planos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tenha medo de ousar. Cuide das suas emoções e do seu prazer. No trabalho, forme alianças produtivas com franqueza e boa comunicação, capricorniano. É hora de expressar suas necessidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Saia um pouco mais da rotina e da ideia de não programação. Cuide mais dos seus! Cerque-se das pessoas certas. Equilíbrio e diálogo são essenciais para resolver seus problemas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Deixe os traumas de lado e foque em você. O céu favorece a produtividade, mas lembre-se de não se desgastar com a rotina. Abrace o amor!