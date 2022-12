Signo 02/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (02/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana seguirá com fortes energias positivas, alto astral e de renovação. Momento oportuno para rever amigos e fazer o que você quer a tempos. Use a sua intuição para o bem e ajudar ao próximo.

Touro (21/04 - 20/05)

Você continua cheio de magnetismo e de bons fluidos. Use esse dom para ajudar ao outro e mobilizar ações que façam a diferença. Prefira ficar em locais que és bem recebido. Esteja aberto para ouvir as pessoas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os próximos dias lhe causaram grandes sensações emocionais. Procure preservar a saúde mental e psíquica. Afaste-se de pessoas e ambientes que não lhe fazem bem e revive a forma que você trata as pessoas. É hora de agir e respeitar os próprios limites.

Câncer (21/06 - 22/07)

Momento oportuno para reorganizar a vida pessoal e profissional. Esteja atenta aos detalhes e não sofra por antecipação. Prefira conversas longas e sinceras. Os astros indicam mais iniciativa sem sofrimento.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia de boa comunicação. Mas cuidado, leonino, para não se expor demais. Dia favorável para encontro de amigos e roda de conversa. Prefira ambiente caseiros, controlados e com responsabilidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Bom momento para aprender e aprimorar novas habilidades. Você estará mais curioso e aberto a possibilidades futuras, o que inclui o amor. Oportunidade de se aventurar em temas pouco dominados e de compartilhar histórias.

Libra (23/09 - 22/10)

Não tenha pressa. As oportunidades vão aparecer, basta você olhar para novas perspectivas. Saia do padrão, não se limite. Só é preciso entender que tudo tem o seu tempo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Procure bem mais ajudar do que procurar explicações para determinados problemas. É possível que você encontre o que tanto almeja. No trabalho, prefira dialogar. Só cuidado com excesso de expectativas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje será um bom momento para olhar, intimamente, e ver precisa. Se coloque como prioridade. É hora de sair da rotina atribulada e se cuidar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tenha em mente a necessidade de mudar de opinião. Bom dia para criar oportunidades de mostrar o valor da amizade! É hora de dar visibilidade às suas ideias, mas sem parecer que quer impô-las.

Aquário (21/01 - 19/02)

Continue confiante de que os sonhos vão se tornar reais. Invista nos cuidados com a aparência e com o seu corpo. O céu pede mais atenção com a família e as pessoas mais próximas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Demonstre afeto e não deixe de assumir as responsabilidades. Astral favorece os contatos e as trocas com as mais diversas pessoas e ocasiões. Organize o seu tempo e os seus recursos. Deixe fluir o amor!