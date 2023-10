Signo 02/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (02/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mudanças ou reformulações em casa e na rotina diária proporcionarão maior conforto e harmonia. Dê tempo para que as coisas fluam no seu interior. Não desista de tentar o melhor por você.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana começa com ar de novidade. Saia, programe viaje ou simplesmente esteja aberto a novas possibilidades. Este é o momento de explorar sua criatividade. Pense mais em você e nas suas preferências.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cultive a alegria, viva o momento presente e afaste preocupações sobre o futuro. Tudo fluirá de forma positiva. Saia, confira as novidades e fique de olho nas tendências.

Câncer (21/06 - 22/07)

Mostre atitude e motivação. Novos começos estarão favorecidos e conquistas estão à vista. Mudanças acontecerão de maneira natural. Mantenha a confiança!

Leão (23/07 - 22/08)

Este é um bom momento para aprender com novas experiências e brilhar! Mostre a sua força interior. Pratique meditação, contemple a natureza, leia e tenha conversas leves para manter o astral elevado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Conversas e interações abrirão as portas em sua carreira. Mudanças na maneira como se relaciona estabilizarão o amor. Se receber uma proposta interessante, responda prontamente.

Libra (23/09 - 22/10)

Seus padrões de consumo e investimentos podem mudar. Priorize a estabilidade e o bem-estar. Conte com maior mobilidade e habilidades de negociação nesta fase.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Este é um momento de crescimento e realização. Aproveite os pequenos prazeres e as dádivas da vida, pois seus sonhos podem se tornar realidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Este é o momento de gerenciar seus recursos com mais eficiência e focar em seu desenvolvimento pessoal. Esteja preparado para tomar decisões.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Explore seus talentos criativos e inicie atividades em novos ambientes. Se estiver em busca do amor, prepare-se para uma paixão intensa. Os encontros de hoje lhe darão muito o que pensar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Compartilhar confidências com alguém especial motivará novos projetos, estudos e viagens. Não tenha medo de arriscar e tomar decisões mais firmes. Aprenda a se valorizar!

Peixes (20/02 - 20/03)

Siga seu coração! O destino pode desempenhar um papel importante em sua carreira e vida amorosa. Não tenha medo de dar um próximo passo.