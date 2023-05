Signo 02/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (02/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É preciso tomar cuidado ao se posicionar em uma relação afetiva, levando em consideração uma situação que chegou ao extremo e não pode mais ser sustentada da forma atual. Essa experiência também pode envolver os filhos.

Touro (21/04 - 20/05)

É possível que você seja confrontado por uma situação familiar ou envolvendo um imóvel, exigindo desapego e desconstrução de seu posicionamento atual. Essa situação tem como objetivo gerar transformações em seu futuro, envolvendo pais e sogros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana oferece a oportunidade para Gêmeos expressar seus pensamentos e corrigir uma situação profunda que precisa ser eliminada, gerando transformações em sua forma de pensar e enxergar as pessoas ao seu redor.

Câncer (21/06 - 22/07)

A Lua Crescente traz uma definição profunda para sua vida financeira, ativando negociações que trazem transformações em sua trajetória material. Essa experiência também envolve acertos de contas com pessoas que desafiavam seu desenvolvimento, e sua vocação passará por mudanças.

Leão (23/07 - 22/08)

Semana de destaque durante a Lua Crescente, sendo levado a se posicionar com coragem, mas desapegando e se desprender de qualquer tipo de controle. É importante ter consciência de suas necessidades mais profundas.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia irá mexer com as inseguranças, pedindo entendimento emocional de suas competências para concretizar metas importantes. Essa experiência requer atenção à saúde e uma mudança de hábitos e estilo de vida, com o autoconhecimento sendo essencial.

Libra (23/09 - 22/10)

A hora é opoortuna para mais coragem para desenvolver projetos e ideias, mas é preciso cortar uma situação para que outra se instale. Essa experiência pode afetar as relações de amizade, então é importante avaliar as relações de afeto e desapegar de situações de controle.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você deve agir com desapego e sabedoria para lidar com metas, lidando com uma relação que precisa ser encarada de uma nova maneira. Seus sentimentos serão expostos e uma definição será necessária.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O período pede uma reformulação na forma de encarar a vida e a relação com pessoas do convívio, podendo envolver mudança de cidade, cursos ou filosofia de vida. Parentes podem passar por transformações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será ajudado pela Lua Crescente a resolver questões financeiras complexas, como dívidas, acertos de contas e heranças, assumindo as rédeas da situação para encerrá-la.

Aquário (21/01 - 19/02)

Atenção, aquariano. A semana tem o relacionamento em destaque, exigindo definições complexas com a pessoa amada. É necessário considerar transformações profundas para manter a relação saudável.

Peixes (20/02 - 20/03)

O momento pede uma nova postura no trabalho e a definição de uma situação para alcançar as metas. Se insatisfeito, é necessário finalizar essa etapa para permitir a entrada de algo melhor, superando o excesso de controle e o medo de mudanças.