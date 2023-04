Signo 02/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (02/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Que tal aproveitar o próximo domingo com muita diversão e animação? Crie programas deliciosos e desfrute das coisas boas da vida em excelente companhia. E se seu coração estiver livre, por que não se permitir a surpresas?

Touro (21/04 - 20/05)

Você pode se apaixonar de maneira inesperada e viver novas emoções. Além disso, é um momento propício para expandir horizontes. Fique atualizado sobre novos modelos de negócio e aumente suas opções de investimento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aproveite o fim de semana para se divertir e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Boa fase para o estudo e investimentos de negócio. Vale se planejar melhor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Que tal diminuir a velocidade e relaxar um pouco? Desfrute de paisagens diferentes e momentos restauradores junto à natureza. Uma caminhada no parque, uma trilha ou um encontro com amigos em casa podem ser ótimas opções para desacelerar.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um bom momento para curtir um clima tranquilo ao lado de quem você ama. Além disso, novidades da família certamente tocarão seu coração. Aproveite para refletir sobre reformulações na casa que possam trazer mais leveza.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você vai estar mais caseiro e querendo conforto ao ambiente. Este é um momento para se reconectar com a natureza, com as pessoas que ama e com a sua própria casa.

Libra (23/09 - 22/10)

Este domingo promete trazer novidades de amigos, irmãos e pessoas próximas a você. As comunicações estarão fluindo bem. Bom momento para trocar palavras carinhosas e se reaproximar de quem anda distante.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de conexão com o outro. Hora de fortalecer ainda mais os laços em um relacionamento especial ou com seu grupo. Além disso, finanças estáveis e reconhecimento na carreira trarão mais segurança para suas decisões.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lembre-se, sagitariano, de pensar a longo prazo e ir com calma em novas escolhas e decisões, aproveitando as boas energias do dia para fortalecer suas conexões pessoais e profissionais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Suba na onda de energia positiva e deixe que as oportunidades venham em direção aos seus sonhos. Esteja aberto para surpresas e boas notícias durante os seus encontros e interações de hoje.

Aquário (21/01 - 19/02)

Um caminho inesperado pode se abrir repentinamente e mudar o seu futuro. Se receber um convite especial, permita que ele renove seus sentimentos e expanda seus horizontes.

Peixes (20/02 - 20/03)

As situações estão alinhando. Mantenha a calma, aumente a sintonia com a sua força interior e siga em frente com fé! Amor continua em alta!