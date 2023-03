Signo 02/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (02/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia tende a ser de reflexão. É fundamental que preserve mais a intimidade e aprenda a reconhecer as pessoas que ajudam no crescimento e apoiam as suas questões pessoais. Além disso, tome à frente das suas decisões e não se esconda da opinião alheia.

Touro (21/04 - 20/05)

Preste atenção nos próprios passos. Tenha calma antes de aceitar propostas. Fique com os ouvidos bem atentos e mente está ativa. Aproveite esse momento para trocar ideias produtivas e fazer bons contatos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja transparente no que se refere aos seus sentimentos. Saiba discernir o que precisa de rapidez. Este é um momento que exige mais cuidado com os seus valores e investimentos. Peça ajuda!

Câncer (21/06 - 22/07)

Deixe o amor florescer dentro de você. Cuide da sua sensibilidade. As emoções estão acima do habitual. É hora de respeitar o seu tempo para as coisas e preservar a energia.

Leão (23/07 - 22/08)

Tenha mais paciência com os seus projetos de vida. O momento pede que você invista no seu bem-estar e evite situações desgastantes. É importante estar aberto às questões mais sutis.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia será agitado, virginiano. É importante pensar no futuro, mas com muita racionalidade. Faça planos, mas não deixe de providenciar as ações imediatas necessárias.

Libra (23/09 - 22/10)

Dia oportuno para liderar equipe, mas sabedoria. Divida tarefa. Este é o momento para estabelecer boas alianças tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê mais espaço para a emoção na sua vida. Não se bloqueie. Esta será uma fase de dedicação. O céu pede que você aja de maneira fundamentada e com conhecimento.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de grande expectativa. Torne o momento mais favorável para equilibrar medos e limitações. Deixe para trás o que pode estar impedindo o seu progresso.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Deixe de lado os medos e as angústias do passado. Foque nas realizações pessoais reais. Saiba trabalhar em parceria e esteja aberto às necessidades dos outros. Este é um momento para ser simpático e cooperativo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Tenha em mente as suas próprias convicções. Não desperdice tempo com quem não merece. É hora de dar mais atenção ao seu dia a dia e agir de forma mais racional. Saiba lidar com as pessoas e trabalhar em equipe de forma eficiente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Amor continua em alta! Viva a vida de forma intensa. Seja espontâneo e adquira mais autonomia naturalmente. É hora de fazer as coisas do seu jeito e confiar na sua intuição.