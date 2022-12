Signo 01/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (01/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O mês será agitado, mas é preciso colocar as prioridades na vez e cuidar da qualidade de vida. Não é hora de grandes planos. Organize um tempo para rever o que você fez e o que é necessário mudar.

Touro (21/04 - 20/05)

Abra a mente para novas possibilidades, principalmente sobre cultura e diversidade. Reveja questões que você acredita ser verdade. Olhe com mais atenção para as pessoas e os ambientes que tens frequentado. Empatia!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje você estará mais dinâmico e exercendo coragem. Momento também será oportuno para projetar o que é necessário seguir na vida. Não tema pedir ajuda, se necessário.

Câncer (21/06 - 22/07)

Bom dia para cultivar a paciência e alimentar a espiritualidade. Permita-se viver o novo e exercer a criatividade. Abra a mente para novas possibilidades. Use, com sabedoria, o dom da comunicação e evite desgastes.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe mais para a sua intimidade e reveja o que é necessário mudar. Trabalhe também as questões emocionais. Não deixa de lado assuntos ligados à sexualidade ao prazer. É hora de se libertar!

Virgem (23/08 - 22/09)

As suas necessidades básicas precisam ser revistas. Se dê oportunidade para quebrar tabus. Não deixe com que certas crenças sejam limitantes na sua vida. Mantenha-se no jogo com equilíbrio.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje será um bom dia para envolvimentos sociais. Dê oportunidade para que os outros expressem suas vontades. Pondere suas ações. Seja em uma parceria de trabalho ou uma relação amorosa.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana continua energética com forte tensão à estresses desnecessários. Evite brigas desnecessárias. No trabalho, tenha mais foco e esteja disposto a assumir mais responsabilidades. Só cuidado cos excessos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O prazer também deve ser levado em consideração no dia a dia. Dedique mais tempo na saúde, beleza e autoestima. Separe tempo para momentos de lazer e diversão. Não deixe com que as atividades diárias tirem o brilho da sua vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Se o tempo for corrido, dê uma pausa e reflita sobre as suas necessidades. Não se limite e nem passa por cima de suas emoções. Tenha sempre em mente do que é importante.

Aquário (21/01 - 19/02)

Tire um tempo para você e reflita sobre os próximos passos. Não deixe de ouvir as pessoas mais próximas e íntimas. Mês oportuno para virada de chave. Peça e emane sentimentos bons.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunicação em alta! É hora de se concentrar no que é essencial. Você está inspirado e com o carisma em alta. Só olhe mais para os seus esforços e não desperdice com quem não merece.