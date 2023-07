Signo 01/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (01/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite esse momento de pausa semanalmente para refletir sobre o futuro, ariano. É fundamental planejar-se e estar aberto para abraçar as oportunidades que surgirão.

Touro (21/04 - 20/05)

Invista programas em cultural e na companhia de pessoas que o estimulam intelectualmente, taurino. O céu sugere boas e profundas conversas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento ao que compartilha com os outros, geminiano. Agora é o momento de ter clareza sobre quem merece estar em sua intimidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Chegou a hora de ser sincero, ouvir atentamente e expressar seus sentimentos, canceriano. O fim de semana favorece seus relacionamentos e parcerias.

Leão (23/07 - 22/08)



Leão: Cuide da sua saúde, leonino. É importante aproveitar o fim de semana sem exagerar nos excessos.

Virgem (23/08 - 22/09)

É hora de desfrutar de atividades prazerosas junto às pessoas próximas, virginiano. Aproveite também para seduzir, pois o clima está favorável.

Libra (23/09 - 22/10)

Dedique atenção à família e às pessoas próximas, libriano. Lembre-se de abrir seu coração apenas para aqueles que são mais íntimos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Converse, expresse seus sentimentos e conheça novas pessoas, escorpiano. Permita-se experimentar coisas novas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Faça o que gosta, mas mantenha o foco, sagitariano. Busque o que te completa, mas com calma e maturidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Sua intuição está intensa, capricorniano. Preste atenção aos sinais que o universo lhe apresenta.

Aquário (21/01 - 19/02)

Socialize, encontre-se com pessoas, mas tenha cuidado para não se expor demais, aquariano. É essencial discernir em quem você pode confiar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja com aqueles que o ajudam a vislumbrar o seu futuro, pisciano. É importante estar ao lado de pessoas que apoiam seus sonhos.