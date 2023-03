Signo 01/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (01/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana tende a ser agitada. Controle mais os gastos. Outra ação importante é no controle da impulsividade. A hora é necessária para respeitar o seu tempo e instintos. Se necessário, seja mais reservado.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia promete ser cheio de emoção e aventura. No trabalho, transmita confiança na comunicação, só tenha cuidado para não fazer promessas em vão e nem comprometa demais se não dá conta de assumir os problemas

Gêmeos (21/05 - 20/06)

As finanças ainda vão perturbar mais algum tempo. Seja mais prático e organizado, principalmente com os bens materiais. Cuide do que é seu.

Câncer (21/06 - 22/07)

Escolha melhor o que vai fazer no futuro, mas trace metas reais. Use da sua intuição para encontrar os melhores caminhos e decisões. Respeite seus limites e as necessidades de agora.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana será de aprendizado, mas não descuide do seu bem-estar. Cuide da sua saúde mental e emocional. Procure dormir bem e evitar situações estressantes para se manter bem.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não tenha medo de dizer o que pensa e expressar o que lhe causa incômodo. Socialize com diferentes pessoas, mas seja seletivo ao ouvir o que elas têm a dizer. Não alimente rumores ou fofocas.

Libra (23/09 - 22/10)

Você tende a estar mais focado do que nunca. Leve essa tática para quando houver dificuldade. Mostre ao mundo o seu potencial a partir do seu carisma, libriano. É hora de fazer o seu trabalho brilhar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja conectado com a sua vocação. Não deixe de trilhar o caminho da sua verdade. Mantenha-se aberto ao aprendizado e ideias novas, escorpiano. Sua mente está reflexiva e filosófica.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esse é um bom período para compartilhar as questões íntimas com pessoas de confiança, sagitariano. Aprenda a contar com as pessoas certas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tenha medo de arriscar. O momento pede equilíbrio e diálogo para chegar a bons acordos, capricorniano. Se algo não está agradando, converse com cuidado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dê um basta nos pensamento negativos e de baixa conexão com os seus ideais. Cuide dos seus hábitos diários para manter a saúde, aquariano. Evite excessos e cuide de si mesmo.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia é oporuno para o contato com a natureza e ao amor. Use sua criatividade e dê a si mesmo pequenos prazeres durante o dia, pisciano. Aproveite a semana para fazer algo por você.