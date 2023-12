Previsão para os signos 2024: veja como será a sorte para cada um no ano do touro

A proximidade do fim de 2023 e a chegada do ano novo desperta expectativa em muitas pessoas que desejam projetar sua vida para 2024. Na busca por orientações sobre o que esperar do próximo ano, a astrologia se mostra como uma das mais populares respostas para quem tem dúvidas sobre diversos aspectos da vida.

VEJA MAIS

De acordo com os astros, o ano de 2024 será o ano do Touro, e isso incidirá diretamente nas energias que cada signo do zodíaco irá receber durante os próximos 365 dias. A astróloga Jamille Queiroz trabalha há dois anos profissionalmente na área e é muito procurada para realizar o mapa astral de clientes, que anseiam descobrir o que o ano lhes reserva.

“O mapa é um guia. Quando a gente nasce, existem energias no céu que se configuram na gente. A Lua tem uma influência na maré e o nosso corpo é composto por água, imagina o resto dos planetas. Aqui a gente vê como o'planeta está configurado na vida da pessoa, onde cada casa corresponde a uma área”, explica a especialista.

Jamille conta que somente em 2023 recebeu cerca de 150 pessoas para consultas de mapa astral. Os clientes geralmente estão em busca de orientações sobre problemas do cotidiano e encontram na sessão da astróloga, um espaço seguro para compartilhar suas histórias.

A astróloga Jamille Queiroz trabalha profissionalmente há dois anos com mapa astral (Foto: Igor Mota)

"Durante a sessão, a pessoa traz um pouco da experiência dela, do momento em que ela está vivendo e eu devolvo para ela uma clareza do porquê determinadas coisas e fatos aconteceram, para que ela se entenda melhor e projete aquilo que ela busca, seja na profissão, relacionamentos e pontos de desafio na vida”, detalha Jamille.

Jamillle Queiroz fez uma análise sobre o que 2024 reserva para cada um dos 12 signos do zodíaco. Os detalhes das previsões podem ser conferidos ao final da matéria.

Terapia com runas

O espaço onde Jamille trabalha também oferece outros tipos de terapias relacionadas aos astros. Para quem deseja abordar os elementos e sua conexão astral íntima para o ano de 2024, existe a opção das runas, um tipo de oráculo que se baseia em símbolos de realizações físicas, emocionais e espirituais.

O trabalho consiste em jogar as pedras de runas em uma mandala e verificar a posição que cada símbolo tomará. As runas têm formatos para cair e mudam o significado dependendo da forma como estão posicionadas. É o que explica a astróloga especialista em runas Carol Teles.

“As runas mostram onde é o ponto da vida da pessoa que está ligada à mensagem de determinada runa. A Laguz, por exemplo, é uma runa ligada às emoções, tem uma essência ligada à água, então ela tem interação com os sentimentos e também com a espiritualidade”, explica Carol

Carol Teles explica como funcionam as runas na astrologia (Foto: Igor Mota)

A chegada de um novo ano desperta o desejo de recomeço e da iniciativa de projetos na vida de muitas pessoas. De acordo com Carol Teles, as runas podem auxiliar na busca pelo equilíbrio na vida.

“Através das runas é possível entender melhor as energias do masculino e feminino. É preciso desenvolver as duas energias com equilíbrio, porque se a pessoa estiver em desequilíbrio, alguma área da vida terá problemas”, diz a especialista.

Previsões para os signos em 2024 (Por Jamille Queiroz)

Áries

Será um bom ano para investir em si mesmo, e um ano de muita independência para o ariano, busca da liberdade. O ariano poderá viver altos e baixos nos relacionamentos porque vai haver muitos eclipses no eixo Áries-Libra, então é bom ele se preparar para mudanças.

Touro

2024 será o ano do touro, então é um ano de sorte para os taurinos, Júpiter está regendo eles, então é um bom momento para investir em projetos, naquilo que eles querem, um bom momento também para relacionamento. De um modo geral, o que os taurinos tocarem vai ter exito.

Gêmeos

Os geminianos vão sentir que viveram dois anos diferentes. Num primeiro momento eles podem sentir o ano mais introspectivo, mais desafiador, que as coisas não estão fluindo tão bem. Mas a partir do 2º semestre a sorte está com eles.

Câncer

Os cancerianos terão um momento de colheita, então eles vão colher o que fizeram em 2023. É o momento deles pegarem aquilo que plantaram na carreira e receberem de volta.

Leão

É um momento importante para investir na carreira, mas tomar cuidado com o financeiro. O Leonino já tem uma tendência a gastar, então em 2024 ele terá que poupar.

Virgem

É o momento de se planejar para os próximos 5 anos. Então é o momento de planejar viagens, planejar de repente até uma mudança de carreira. Será o momento de refletir se está no rumo que quer.

Libra

Esse será um ano em que as mudanças que aconteceram em 2023, ainda vão acontecer em 2024. Ainda não está consolidado aquilo que o libriano está fazendo. Então é um momento de buscar por essa estabilidade e também de investir na própria rotina, para que essas mudanças que iniciaram em 2023 consigam ter êxito em 2024.

Escorpião

2024 será um ano bem favorável aos romances e o escorpiano gosta de um bom romance. Então os escorpianos poderão investir no coração e também não poderão tirar o olho do dinheiro, mas o momento é mais favorável mesmo para romances.

Sagitário

Será o momento de ele ter foco. Sagitário é um signo que já tem foco, mas, às vezes, ele pode ser muito exagerado, então a pessoa precisa focar a energia dele naquilo que ele realmente quer, viver mais a verdade dele, porque neste ano terão muitas coisas tentando tirar ele desse foco

Capricórnio

Para Capricórnio, este é um momento de transição importante. Diferente dos outros anos, o capricorniano estará mais criativo e mais aberto. Então esse é o momento dele viver com mais alegria, porque é o que será exigido deles, já que passaram por uma temporada vivendo muito na disciplina e no rigor, então agora será o momento de usar dessa alegria para colher bons frutos na vida.

Aquário

Aquário promete momentos de grandes emoções. Para o aquariano pode ser tanto de mudança, brotar um novo romance, quanto viagens internacionais.

Peixes

De peixes é exigido o uso do talento. Então esse é o momento em que Peixes tem que focar no financeiro dele, mas usando os próprios talentos em prol de servir outras pessoas. E as pessoas desse signo esquecem um pouco disso, porque fazem muito da doação, mas esquecem de pedir algo em troca. Então é preciso usar esses talentos para fortalecer o financeiro.