Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, sexta-feira (23/09)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (23/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Nessa virada solar, ariano, você também estará disposto(a) a investir na carreira. Delegue prioridades. Opte, ainda, por fazer novos cursos ou desvendar hobbies. Espere por reconhecimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Trabalhe mais o seu lado racional, taurino. Espere por dias de reflexão, um tanto densos, mas satisfatórios. Na amizade, você estará mais aberto(a) a escutar mais o outro. Aproveite a oportunidade para melhorar os contatos profissionais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Retome o equilíbrio de suas ações e opte por trabalhar a sensibilidade. Entre trabalho e estudo, procure aumentar os cochilos e sair mais das redes. Dia de buscar a liberdade das telas, geminiano.

Câncer (21/06 - 22/07)

O romance continua em alta, canceriano, lhe trazendo mais emoções e o despertar de sentimentos adormecidos. No trabalho, tente se controlar mais com pessoas que mexam com o seu emocional. Dê abertura à reflexão e o senso de justiça.

Leão (23/07 - 22/08)

Leonino, você vive um momento de transição energética que lhe garante forte sensibilidade, inspiração e sabedoria. Deve, ainda, abrir espaço para as questões de sua saúde e conhexão com a família. Permita-se estar presente!

Virgem (23/08 - 22/09)

Esse será um bom momento para o despertar profissional e pessoal. Optew por sair da rotina e incluir atividades manuais na sua programação. Deixe as energias pesadas do lado de fora da casa e busque conexão ao seu íntimo, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

Comunicação e criatividade em alta! É hora de pensar fora da caixinha, libriano. Bom momento para trabalhar a autoestima e força de vontade. Além disso, o dia vai lhe favorecer bons momentos para paquera e romance.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ouse mais e 'abuse’ de terapias e tratamentos que valorize o seu corpo e alma. Vale massagens, psicanálise ou até mesmo hipnose, escorpiano. Dia de alta sensibilidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje o dia será de charme e flertes. Aproveite o momento e ganhe pontos com o coração. Permita-se estar disponível e aberta para as prosperidades que os astros lhe reservam. Não entre em crises existenciais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Explore sua imaginação. O dia será de sorte. Tire um tempo para meditar, se conectar a sua intuição. Abra para o novo e as possíveis trocas afetivas, capricorniano.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje também será um bom dia para os estudos e o serviços coletivos. Trabalhe mais suas conexões pessoais e mantenha o foco nos seus objetivos, aquariano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje será um bom momento para as relações pessoais e profissionais. É possível que você queira resgatar o vínculo que lhe mantém unido com os seus, pisciano. Abrace uma causa nobre.