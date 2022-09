Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, quarta-feira (21/09)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (21/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Reveja a forma como você quer viver o hoje. Não tente impor a sua verdade. Tente abrir mão do controle, mas sem deixar de lado a diplomacia, ariano.

Touro (21/04 - 20/05)

A lua minguante ainda vai interferir no seu zodíaco. Olhe com mais calma o que é necessário para agora, sem colocar em risco a sua vontade. Cuide mais das próprias emoções e dos afazeres, taurino.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tenha mais paciência, geminiano. Não é bom jogar as próprias responsabilidades em cima de outra pessoa. Fique na sua saúde mental.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuidado para não se enrolado, canceriano. Preste atenção nas entrelinhas. O dia também será de reflexão sobre gastos. Foque nos investimentos certos.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe um pouco mais para a sua saúde integral e naquilo que você almeja. Estabeleça limite, sem descuidar da aparência, leonino.

Virgem (23/08- 22/09)

Sua intuição está aflorada. Respeite seu tempo, as habilidades e os padrões internos. Evite decisões precipitadas e priorize o seu bem estar, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

Comunicação em alta. É hora de olhar mais internamente e saber delegar o que é prioridade. Você vai estar mais disposto a compartilhar bons momentos com amigos e familiares, libriano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esta fase será de curtição e bons dias para repor as energias. É possível que você esteja mais disponível para o contato ao outro. Mas não assuma responsabilidades que não são suas, escorpiano.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É hora de evitar o imediatismo. Pense nos seus projetos para a carreira e não deixe de investir no seu conhecimento. Vale ampliar os horizontes, sagitariano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tema o futuro, busque ampliar os horizontes. Tenha em mente as suas necessidades e se coloque em primeiro lugar, capricorniano. Dê valor, ainda, às suas crenças e valores.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não é um bom momento para se isolar. Trabalhe boas alianças, aquariano. No entanto, evite prometer aquilo que será difícil de cumprir.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê mais foco nas suas escolhas, pisciano. Não deixe de oferecer ajuda. Foque nos trabalhos coletivos e no seu bem-estar.