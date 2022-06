Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (02/06)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (02/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não é hora de sair fazendo o que der vontade. Respeite seu tempo. Aja com sabedoria. Hoje será necessário acalmar-se para poder ouvir a intuição. Prefira lugares mais calmos e o aconchego do lar.

Touro (21/04 - 20/05)

Saiba tirar proveito das possíveis situações que não saia da forma que planeja. Analise o percurso e tire lições preciosas. Se duvidar, olhe ao passado e reveja a sua trajetória, o quanto evoluiu. Não tema o futuro. Confie no caminho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Deixe de lado qualquer sentimento de dúvidas e indecisões. O momento pede concentração e pensamento positivo. Você vai precisar tomar decisões importantes neste início de mês. Se precisar escolher, pare, pensa e escute o que sente. Reconheça suas habilidades.

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo é de confiança e calmaria. Abra mão do que você não der conta. Pratique o desapego de situações que lhe frustre. Dedique mais tempo para o autocuidado. No amor. Momento de felicidade à dois. Abra espaço para as novas oportunidades.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de crescimento pessoal. Olhe com mais carinho os seus sentimento. Siga firme nas próprias escolhas e convicções. Só tente abrir mão do controle e excesso de autoritarismo. Dê preferência ao sentimento e o deixe ser guiado(a).

Virgem (23/08- 22/09)

A vida é cheia de contratempos. O tempo será de ajuste e adaptações. Respeite os seus limites. Dê abertura para uma jornada com novas possiblidades. Vibre com atividades mais excitantes..

Libra (23/09 - 22/10)

Destine boa dose de atenção para eventuais problemas profissionais. Não deixe de lado e nem passe por cima. É hora de resolver! Na dúvida, peça ajuda e seja mais solícito(a). Você vai estar disposto(a) para encontrar soluções.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de sensibilidade e intuição. Não menospreze o que você sente. É possível que desentendimentos lhe afete. Trabalhe essa energia com técnicas de respiração ou quem sabe até yoga. Não neure, a tempestade vai passar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É possível que você esteja guardando um turbilhão de sentimentos e não dando o devido destino. Cuidado para atrapalhar a saúde mental. Converse mais. Procure uma pessoa de confiança. Faça contato com o seu interior através do diálogo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana trará soluções financeiras, autoestima e nova fase na vida familiar. Você encontrará caminhos abertos para aumentar os rendimentos e solucionar antigas pendências. Apoie a família e proteja quem você ama.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia vai lhe exigir foco, principalmente na carreira. É importante entender as ideias e saber direcioná-la. Comprometa-se.

Peixes (20/02 - 20/03)

Bom dia para comunicação. Hoje será um tempo de clareza e boas conexões, no que envolve o trabalho e estudo. Dedique-se em ajudar o próximo ou em projetos que envolva liderança. Valorize seu conhecimento e seus talentos.