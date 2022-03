Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (08/03)

O horóscopo do dia desta terça-feira (08/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não haja por impulso. Você deve focar mais sobre os seus recursos e priorizar o que é necessário no momento. Valorize a realidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Tire um tempo para situações que pode lhe proporcionar prazer. Viva intensamente, taurino (a). Abrace o lado bom da vida e renove as memórias.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Preste atenção a sua saúde física e mental. Foque no que lhe deixa bem e com vontade de viver. Tire um tempo para colocar a leitura em dia. Se priorize.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tem vivido problemas que não são seus. Cuidado! Preste atenção, também, que alguns assuntos não dependerão só de você. O importante é ter respeito com o tempo alheio.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia vai exigir comprometimentos para concretizar certos ciclos. Não desista. Aos poucos a sua vitalidade e energia voltam e lhe ajudarão a conduzir seus caminhos.

Virgem (23/08 - 22/09)

O amor está em alta. Procure tirar um tempinho para sair da rotina. Se estiver solteiro, o dia pode ser de flertes. Expresse seus sentimentos sem medo.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo deve ser de calmaria. Você está mais disposto(a) a encontrar novas saídas criativas para cada situação. Boas chances, também, de recomeçar novas jornadas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O momento pede que você abra o coração e deixe esse sentimento transbordar. Demonstre carinho, ofereça um ombro amigo, abrace quem se ama. O mundo pede entrega.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você iniciou a semana com a energia vital em baixa. Tente se reconectar ao que você gosta. Só não apresse o seu tempo. A palavra do dia é paciência.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Concentre-se em suas motivações e persevere. Tente não sair da rotina que você já iniciou. Finalize as etapas. Lembre-se, você é seu/sua maior incentivador(a).

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia vai exigir que seja mais tolerante. Não force relações. Também não é um bom momento para se indispor com outras pessoas. Viva o poder do coletivo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sensibilidade em alta. Aproveite essa fase para nutrir o que se ama. Viva um dia por vez e mantenha os pés no chão. Estás no caminho certo.