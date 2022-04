Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (08/04)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (08/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades e o que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Ouça mais os conselhos de amigos e familiares. O dia estará favorável a encontros, momentos de lazer e descontração. Só atente-se aos limites.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje você vai estar cauteloso(a) na forma de pensar e como falar com o outro. Mas essa calma é um ponto positivo para a sua caminhada. Não entre em detalhes pessoais, principalmente no âmbito profissional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você estará mais agitado(a) e com pensamentos acelerados Vale reservar um tempo para reavaliar as causa. A dica é relaxar mais e focar no que você acredita e quem sabe retomar alguns projetos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tem agido com diplomacia e ganhado pontos com pessoas certas. Continue com organização e demonstrando leveza. Ótima oportunidade para melhorias pessoais e ganhos extras. Acredite na sua intuição.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será de muita intensidade na sua vida. É possível que você reveja as formas de alcançar toda e qualquer forma de independência, entre elas financeira e amorosa. O tempo também é bom para programar viagens ou momentos de lazer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Bons fluidos estarão com você hoje e podem lhe renovar. Agradeça as oportunidades de sucesso pessoal. Continue a plantar boas ações.

Libra (23/09 - 22/10)

Tudo indica que o seu esforço, agilidade mental e habilidade para se expressar irão te render ótimos momentos em grupo. Saiba pedir ajuda e oferecer um abraço amigo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será bom para trocas ideias com pessoas que são espertas e que agregam na sua vida. Se você trabalha com o público, essa é uma boa oportunidade para influenciar positivamente na vida das pessoas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Atenção quanto a sua saúde física e mental. No trabalho, hoje o dia vai lhe favorecer grandes ensinamentos. No final do dia, a animação será garantida. Vale se programar para um encontro de amigos, passeio ou viagem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você costuma tentar a sorte? Hoje será um bom dia para investir em sorteios. Na família, demonstre mais afeto. O tempo será ótimo pra harmonia em casa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você tem estado um tanto frio e calculista para o amor. Não há necessidade desse bloqueio. Abrace as oportunidades de felicidades que o universo emana.

Peixes (20/02 - 20/03)

Muitas bençãos na vida financeira. Agradeça as oportunidades. Você terá boas ideias que podem lhe ajudar em projetos que envolvam estudo ou novas áreas de conhecimento.