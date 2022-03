Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (04/03)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (04/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o quarto dia do mês de março:

Áries (21/03 - 20/04)

Você está mais cansado que o habitual. Cuide da sua saúde. Nas relações pessoais é preciso dar atenção ao outro e ser menos impulsivo(a). Na dúvida, ouça a sua intuição.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de conexão entre você e seu lado espiritual. Confie nas próprias decisões. Quando algo apontar para uma direção, confie. Silencie para escutar o que vem de dentro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O ponto alto do seu dia virá por meio da sua curiosidade. Dê importância no que você pode descobrir, só não deixe que a ansiedade lhe atrapalhe. Na dúvida do que fazer, dê uma pausa e elenque suas prioridades.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os dias não estão fáceis, canceriano(a). Mas ao invés de resistir às emoções busque viver plenamente as experiências. Encare positivamente toda essa sensibilidade e as formas de evoluir com ela.

Leão (23/07 - 22/08)

Ótimo dia para o crescimento pessoal e profissional. Você pode ter um convite de alianças ou parcerias. Analise as possibilidades. Permita-se renascer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você estará mais empático(a) e firme para seguir os seus projetos. Abrace essa energia. Algumas pessoas podem se aproximar para pedir ajuda. Seja solidário(a).

Libra (23/09 - 22/10)

Você é único(a) e suas qualidades serão reconhecidas. Bom dia para reencontrar amigos e familiares. Vibre na sua essência e orgulhe-se de você.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de disposição e confiança. Busque compartilhar essa energia aos seus. Você será um pilar importante. Incentive-os.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você está se saindo bem, equilibrando a razão e a emoção. Está no caminho certo. Dica: Ainda não é um bom momento para grandes decisões. Siga o fluxo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ótimo dia para viver intensamente e aproveitar as coisas simples da vida. Pare um pouco mais cedo, saia da rotina, reencontre os seus. Não desanime!

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure não vibrar pensamentos tristes ou duvidosos. Essa energia faz com que você questione sua própria capacidade. Confie. Você vai achar o caminho.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será de novidades. Vibre com elas. A fé continua sendo sua melhor companheira.