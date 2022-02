Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (04/02)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (04/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o mês de fevereiro:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de emoções e sentimentos envolvidos. Talvez eles estivessem sendo reprimidos por um certo tempo. Fique calmo e viva esse momento. Entenda, ainda, que não é errado um período de solitude.

Touro (21/04 - 20/05)

Caro, taurino. O quarto dia do mês será de reflexão. É possível que o seu humor fique oscilando ao longo do dia. A dica é entender os motivos dessa instabilidade emocional e repensar as coisas simples da vida, nem que seja contemplar um dia chuvoso.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tente reestabelecer limites saudáveis para a sua vida. Nem que seja por meio de pensamentos. As vezes só é preciso botar a intenção para a fora e criar uma zona para atrair bons fluidos. Permita-se ficar perto de coisas que lhe interessam.

Câncer (21/06 - 22/07)

Comemore, canceriano, porque o dia será de boas energias. É tempo de se permitir e aceitar essa sensibilidade e usá-la para o que interessa. Você terá força e agirá com sabedoria. Aproveite o momento para fazer sábias escolhas.

Leão (23/07 - 22/08)

A dica para o dia é ter cautela. Redobre a prudência, controle essa impulsividade e fique longe de intrigas desnecessárias. Se precisar, coloque um fone de ouvido, com a música preferida, e vá viver o seu sonho.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você estará mais aberto para ajudar o próximo. Use, com sabedoria, o senso de organização e amplie a generosidade ao mundo. Planos compartilhados nos ajudam a prosseguir de forma positiva e livre de adversidades.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje será um dia de sensibilidade. A melhor coisa é se recolher e ouvir o seu coração. Tire um tempo para se cuidar e trabalhar as suas emoções.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Viva o agora. A fé pode ser uma das grandes aliadas na procura por sabedoria e autoconhecimento. Respire fundo. Você encontrará apoio para prosseguir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento é propício para trabalhar a mente. Use da criatividade ao seu favor e transforme antigas emoções em inspiração para novos projetos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia também será de reflexão. Talvez, em tempos remotos, você tenha sido intolerante ao lidar com os seus sentimentos. Reveja, de forma racional, essa energia que está próxima de você.

Aquário (21/01 - 19/02)

Vale tirar uma parte do dia para rever como anda as suas metas pessoais. Delegue estratégias e planeje novos objetivos, que tão logo as conquistas chegam. Concentre-se para enxergar as reais possibilidades no caminho.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você pode até sentir certas dúvidas, em relação a própria aparência, mas é importante ponderar para não ser tão radical. Dessa forma, evitará que a impulsividade atrapalhe o seu desempenho.