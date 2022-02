Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (07/02)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (07/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de oportunidade para o amadurecimento. Descubra o poder de confiar em si mesmo. Ouça a intuição e opte pelo melhor caminho.

Touro (21/04 - 20/05)

Sua intuição no seu trabalho será uma ferramentas muito útil. Na vida amorosa, relacionamento estão se fortalecendo. Momento para novas conquistas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia será de oportunidade para viajar. Deve aparecer oportunidades de diversão nesta semana. Aproveite para lidar com novas experiências enriquecedoras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Existem ótimas chances de crescimento e melhoria em seu trabalho. Saiba aproveitar. Planeje melhor os seus objetivos. Evite a procrastinação.

Leão (23/07 - 22/08)

Abra os olhos e não deixe passar as oportunidades. O amor está mais perto do que pensa. Para os comprometidos, chances altas de rolar uma surpresa especial a dois.

Virgem (23/08 - 22/09)

Imprevistos são normais e você não precisa ficar irritado (a) com isso. Tenha paciência e saiba agir com maturidade!

Libra (23/09 - 22/10)

Ainda que você se fortaleça na coletividade, hoje será preciso guiar-se por seus próprios anseios. Ouça a sua intuição!

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de muita energia. Tente aproveitar as atividades necessárias para poder materializar os projetos profissionais. Propriedade à frente. Aguarde que o melhor virá!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Encontre seu ritmo. Conecte-se com você e ofereça uma pausa para seu organismo. Tira um tempo para descansar durante o dia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será de muitas possibilidades de melhoria profissionais. Ganhos financeiros à vista. Ótimo momento para empreender!

Aquário (21/01 - 19/02)

A confiança é construída por meio do tempo. Além disso, é conquistada por quem vê a força na vulnerabilidade. Não vá com tanta sede ao pote! Cuidado para não meter os pés pelas mãos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Algo no seu interior fervilha como lava de vulcão e, por mais misterioso que seja, é seu. O momento está favorável à conquistas! O que é seu, virá!