Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (05/03)

O horóscopo do dia deste sábado (05/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o quinto dia do mês de março:

Áries (21/03 - 20/04)

A criatividade é influenciada neste primeiro sábado do mês, ariano. Use da boa comunicação. Aproveite os encontros com amigos e familiares. Estudo sempre é uma ótima proposta para melhorar o campo pessoal.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo vai lhe cobrar mais atenção quanto à alimentação. Tenha foco. Que tal organizar um cronograma? Vale começar, por exemplo, por estabelecer horários da alimentação. Foque também na hidratação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia será de muita energia positiva, geminiano. Foque em contornar as situações que podem lhe gerar conflito. Se estiver em um relacionamento, tire um tempo para amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Prosperidade à vista, canceriano (a). Vale se reorganizar e começar um estudo aplicado à educação financeira. É hora de investir nos seus sonhos.

Leão (23/07 - 22/08)

Motivação em alta. Isso é muito bom. Novos projetos estão surgindo. Só tente tirar um momento para você. Não há energia bloqueada.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia será de descanso. Aproveite essa pausa para curtir sua privacidade e se resguardar de pessoas e lugares. Se sobrar um pouco de disposição, reorganize os seus limites entre trabalho e a vida diária.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um bom dia para trabalhar a mente. Foque na criatividade. Tranforme antigas emoções em inspiração.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aos escorpianos, o dia será reflexão sobre os objetivos e planos. Talvez você seja confrontado (a), mas cautela nunca é demais. Lembre-se, seja paciente e pratique a autodisciplina.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Evite desperdiçar energia com situações que não lhe convém e, principalmente, não fique triste elas não saírem como planejadas. Se priorize. Dica do dia: que tal pensar em praticar um esporte novo?

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não se esqueça de olhar um pouco mais para os seus sentimentos. Aceite os seus limites. Seja flexível e foque na paciência e melhora pessoal.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará mais disposto (a) para estudar ou treinar. Só não force o ritmo. Aproveite o momento!

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será, piscianos, de busca por equilíbrio emocional. Continue priorizando a sua saúde. Esse tempo será bom para alinhar o caminho.