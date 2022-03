Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (24/03)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (24/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades e o que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Amor em alta! O dia será de romantismo, para os arianos em relacionamentos. Já aos solteiros, o momento é de possibilidade de encontros e reencontros.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de prosperidas e ganhos inesperados. Saiba aproveitar esse tempo sabedoria. Reserve um fundo para investimentos futuros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Para o lar, muito afeto. Viva intensamente essa boa fase. O dia também vai lhe trazer bom fluido para a autoestima.

Câncer (21/06 - 22/07)

Período de grandes mudanças, canceriano(a). Tenha paciência. Saiba pedir ajuda. Dica: tente se estressar menos e não se cobre tanto.

Leão (23/07 - 22/08)

Não é um bom momento para gastos excedentes. Tenha cautela nas suas escolhas e não tome decisões precipitadas.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo será de momentos agradáveis e bom para colecionar memórias à dois. Viva, sorria mais e comece uma atividade nova. Tudo está conspirando positivamente.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje você pode estar sem motivação para tarefas domésticas. Que tal planejar alguma mudança no lar? Vale até comprar ou cultivar uma plantinha. Invista nisto!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua energia vital está caindo. Busque descansar mais. Uma boa rotina de sono pode ajudar. Cuide da sua saúde integral.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Viva esse momento de amor seguro e cheio de paixão. Não procure entender ou buscar motivos para certas confusões em família. Dê um ombro amigo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Sua força de vontade inspira outras pessoas. Quanto mais você ajuda, mais empatia e bons fluídos retornam. O dia pede solidariedade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você já pode respirar e ficar tranquilo que a fase pesada já passou. Tenha fé que os problemas estão desaparecendo. Aguarde mais um pouco que boas novas vão surgir.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia vai exigir que seja mais flexiível com os seus. Não se desgaste à toa. Dica: enfrente os seus desafios.