Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (07/04)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (07/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades e o que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O que tem lhe motivado no dia a dia? É bom dar uma pausa e rever prioridades. Além disso, antes de se comprometer com algo, certifique-se de realmente quer e precisa estar na situação. Vá no seu ritmo.

Touro (21/04 - 20/05)

Você merece viver a felicidade que o universo tem planejado para a sua vida. Hoje será um ótimo dia para pensar em programas que aumentam o bem estar e autoestima. Abrace as oportunidades para novas experiências.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é um bom dia para buscar conexões, sejam profissionais ou de afetos. As pessoas se inspiram em você. Vale, também, rever certos hábitos, como a forma que você age com os outros e vive a sua independência.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje será preciso focar mais no que você está se programando para fazer. Tente não acumular trabalho. Vibre positivamente. As coisas vão se alinhar. Ao final do dia você terá bons encontros alegres e felizes.

Leão (23/07 - 22/08)

Confie no seu instinto e viva com sabedoria este momento. Talvez você seja colocado(a) à prova no trabalho, mas não perca a paciência. Concentre-se no fluxo da vida!

Virgem (23/08 - 22/09)

Você aspira liberdade de energia negativas, pessoas e lugares. Tire um tempo para você. Deixe lado as preocupações e foque na melhora pessoal.

Libra (23/09 - 22/10)

Mais uma vez você ficará em dúvida se dá prioridade aos sonhos dos outros ou sai em busca dos seus. Você saberá como agir. Tente se reconectar e perceber o que você quer no agora, a curto prazo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia vai lhe cobrar empatia, com você e com os seus. A boa intenção não será suficiente. É preciso engajar, disciplina e rever o que lhe deixa mal. Aprenda com os deslizes da vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você terá muito mais apoio para as suas novas iniciativas financeiras. Semana de bons ganhos. Aproveite para organizar essa finança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o silêncio e ouça seu corpo. Sua saúde pede atenção. Lembre-se, você não tem que fazer tudo sozinho. Conecte-se com os outros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Tenha cuidado como gasta sua energia hoje. Quando você baixa a energia em coisas que não importam, emoções negativas podem surgir. Siga seu próprio ritmo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Nem todo mundo tem a sensibilidade e o dom de ver o mundo mais empático como você. Ofereça ajuda para que outros enxerguem com clareza as possibilidades de serem pessoas melhores.