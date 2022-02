Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (03/02)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (03/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o terceiro dia do mês de fevereiro:

Áries (21/03 - 20/04)

O momento é propício para reencontrar a autonomia e independência. Atenção às oportunidades. Veja o que é melhor para si.

Touro (21/04 - 20/05)

Encare com leveza as situações imprevisíveis. Dessa forma, você estará mais aberto as questões, aparentemente, complicadas na sua vida. Confie nesse acaso!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A criatividade está em alta. Una a sua forma racional e sensível para realizar os seus objetivos. Foque nas parcerias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aprenda com todos os ciclos que se encerram, canceriano. Lembre-se, nada é para sempre. As situações podem ser mais fáceis a partir da forma como você a encara. Reveja as prioridades.

Leão (23/07 - 22/08)

Os seus pensamentos podem estar lhe sabotando, leonino. Não deixe isso acontecer. Siga em frente usufruindo de toda a sua potência.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento pede autoconfiança. O recomendado é escutar o que o outro tem a dizer. Continue focando no que é necessário e confie em quem você ama.

Libra (23/09 - 22/10)

Atenção às críticas, libriano. Melhor evitar desentendimentos desnecessários, tanto no ambiente familiar quanto no trabalho. Vale rever a forma como você fala e age com o próximo. Seja gentil.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Suas emoções ainda estão em alta. Você pode reconhecer cada vez mais a importância de manter essa sensibilidade viva e profunda. Acredite na sua intuição.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A dica de hoje é ficar atento às informações aparentemente triviais que vão até você. Elas não acrescentam em nada. Foque em você e no que é prioridade. Pense no seu futuro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você precisa viver mais o agora e permitir o despertar do seu coração. Escute seus pressentimentos. Acredite nos desejos da alma. Confie no poder da sua sensibilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será de coragem e ousadia necessárias. Tenha fé nas oportunidades que estão por vir. Tempo bom para encorajar, também, quem estiver ao seu lado com suas próprias ações.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia também será de sensibilidade aos piscianos. Continue buscando se melhorar, entender esse processo e se perdoar. permita-se equilibrar entre realidade e fantasia.