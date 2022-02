Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (23/02)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (23/02) mostra as previsões para o seu signo. O dia exigirá muita paciência e cautela com a dispersão. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você está cada vez mais corajoso (a) e destemido (a). Isso é muito bom. Só tente selecionar as situações que de fato precisarão ser enfrentadas.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia vai exigir que você perceba, com maior clareza, os próprios limites. O caminho estará iluminado e, logo, será mais seguro e produtivo. Atenção, quanto, às prioridades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Invista, hoje, na sua tranquilidade. Reveja as necessidades e demandas internas. Não esqueça de consultar a sua intuição e confie nas suas mensagens.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento pede que você seja honesto(a) com as suas relações. Quanto mais rápido você aceitar ouvir, melhor será para a sua tranquilidade. O dia será de respeito e segurança. Sinta-se amado.

Leão (23/07 - 22/08)

Muita luz na sua jornada. Você tem emanado e compartilhado energia para todos ao seu redor. Tente canalizar melhor e usá-la no seu dia a dia. Você pode começar aceitando o que você sente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure ser objetivo com as palavras. Assim você garantirá bons frutos, invés de trazer maus entendidos e se envolver em confusões.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de possível conflitos. Tente ser mais cauteloso com as palavras e diálogos. Talvez você passe por uma falha na comunicação. Evite conversas desnecessárias.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Desapegue de antigas emoções. Dê espaço para o novo, em todos os âmbitos. No amor, nos sonhos, projetos, entre outros. Sua imaginação está em expansão e você pode realizá-los.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Viabilize suas ideias com confiança. Assim, você vai encontrar o verdadeiro equilíbrio e a paz interior. Cuidado com amores do passado assombrando a sua vida!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça a união da coragem e prudência. A tendência é que você consiga encontrar essa harmonia, proporcionando valiosas conquistas e resultados consistentes.

Aquário (21/01 - 19/02)

O trabalho está no foco do seu dia. Que tal repaginar sua organização profissional? Pode iniciar com um planejamento mais visual. Admita os desafios que compõem o caminho e orgulhe-se de trilhá-lo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Faça valer a pena cada segundo das suas relações. O momento pede que você seja honesto (a) com os seus sentimentos.