Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (06/03)

O horóscopo do dia deste domingo (06/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o mês março:

Áries (21/03 - 20/04)

Você estará mais disposto(a) e aberto(a) aos relacionamentos afetivos. Permita-se viver as boas parcerias, com dedicação. Abrace essa força de querer estar a dois.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de reflexão. É bom tirar um tempo para avaliar erros e acertos. Esse momento é necessário para elaborar melhor seus planos daqui pra frente. Seja flexível.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É possível que você queira atualizar as estratégias para superar os desafios. Saiba que será necessário demonstrar flexibilidade e diplomacia. Revise as suas atitudes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você precisar se cuidar, assim como a sua vontade de querer proteger o outro. Foque nos seus assuntos. Imponha limites. Essas compreensões são importantes para o seu amadurecimento.

Leão (23/07 - 22/08)

É possível que você esteja mais sensível que o habitual. Permita-se e compartilhe com alguém o que lhe traz angústia. Nem tudo é confortável, mas será gratificante.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você vai preferir o aconchego do lar do que festinhas. Viva esse momento. Encontre um tempo para o seu cuidado, físico e mental.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje você vai estar com mais disposição para fazer o que lhe deixa bem e confortável. Compartilhe essa energia e motivação. Use seu poder de reflexão e sabedoria.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É normal que o seu humor oscile um pouco ao longo do dia. Só atente-se para não magoar alguém. Haja com maturidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Certos ‘problemas’ podem ser fruto da sua imaginação. A dica é seguir a intuição e analisar as possibilidades, para evitar atritos que envolvem família, amigos e relacionamento. Seja prudente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuidado para não ser crítico demais, tanto com você, quanto com os outros. Lembre-se, cada um pode ser o melhor que pode, dentro das próprias condições. Seja compreensivo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia de criatividade. Sua energia lhe deixa cada vez mais veloz e curioso(o). Saiba dar atenção à disciplina. Direcione sua atenção aos seus anseios.

Peixes (20/02 - 20/03)

Seja mais flexível. O sol brilha para você, muito mais quando está no seu signo. Deixe fluir essa energia e entregue-se ao que o dia lhe oferece de bom.