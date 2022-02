Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje, terça-feira (22/02) para seu signo

O horóscopo do dia desta terça-feira (22/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sua emoção está aflorada. É preciso parar um pouco para entender essa sensibilidade e o desejo que envolve cada sensação. Vale tentar alinhar a alma e mente. Já pensou em meditar? Hoje é um bom dia.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de pura emoção aos taurinos. Só cuidados com os desgastes que a autocobrança acaba promovendo. Relaxe mais. Não se cobre tanto. É tempo de suavizar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você vai estar mais empático que o habitual. Essa é uma das suas marcas. Una-se às causas que tocam o seu coração. A hora é de agir pelas mudanças que se acredita.

Câncer (21/06 - 22/07)

Força, canceriano. Lembre-se, nem sempre as obrigações despertam satisfação. Tente levar as situações de forma mais leve. Assuma uma postura descontraída.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia pede prudência em relação as suas avaliações. Seja sensata e respeite a sua jornada. É hora, também de rever as próprias metas para prever possíveis obstáculos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Em um primeiro momento, as questões racionais podem ser até complicadas. Mas é preciso reduzir a ‘fantasia’ que você está vivendo e focar nos planos possíveis. Seja objetivo (a).

Libra (23/09 - 22/10)

A momento é de certezas que você está no caminho correto. Se ainda houver dúvida, busque orientações de quem você confia. É tempo de contar com a sabedoria do outro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Às vezes a tensão que você sente pode ser que esteja acumulada por um tempo. Para que haja equilíbrio procure fazer atividades que promovem a vitalidade. É tempo de exercitar o corpo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento pede pausa, principalmente, para um contato com a espiritualidade. Tente dar mais espaço. Bom momento, também, para conduzir alguns grupos ou lideranças que exigem estudos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana já iniciou e você precisa voltar a reorganizar as suas atividades diárias. Delegue tempo para tudo. Dessa forma você estará mais flexível, prezando tanto pela qualidade dos resultados, quanto pela leveza dos imprevistos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Energia em alta é alerta de ansiedade. Não deixe que a emoção e o sentimento tomem conta do seu dia a dia e influencie na sua produção. Vamos cuidar da saúde emocional?

Peixes (20/02 - 20/03)

Potencialize os seus estudos ou algum conhecimento que você está adiando. Supere as expectativas. É tempo de nutrir a mente. Viva!