Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje, terça-feira (18/01) para seu signo

O horóscopo do dia desta terça-feira (18/01) mostra as previsões para o seu signo. Urano retoma o movimento direto hoje e as pessoas vão sentir mais facilidade em colocar em prática mudanças, com destaque para a próxima Lua nova em Aquário, signo que Urano rege. Confira as previssões de hoje:

Áries (21/03 - 20/04)

Evite gastar energia com assuntos ‘desnecessários’. Você não pode controlar tudo o que está ao seu redor! Busque descansar a fim de restabelecer a saúde mental. Chances altas em um novo amor.

Touro (21/04 - 20/05)

Há grande possibilidade de em encontrar despretensioso com os amigos ocorrer para renovar o bem-estar. Aproveite a boa companhia! No trabalho, você será capaz de expressar suas ideias e ser bem compreendido (a).

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Iniciei a semana fazendo uma auto avaliação e colocando na bacana todos os seus sentimentos. Perceba como o seu passado pode servir como lição para enfrentar o momento atual.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aprenda a praticar o amor próprio. Colocou-se em primeiro lugar, buscando mais valorização de si. Para os solteiros, seja claro e honesto quanto aos seus sentimentos. Para os enamorados, harmonia na vida a dois.

Leão (23/07 - 22/08)

Escute o que a sua intuição diz sobre a situação que você está vivendo atualmente. Ela será capaz de lhe orientar corretamente. Cuidado com as ilusões! No campo do trabalho, fique atento (a) às oportunidades que virão.

Virgem (23/08 - 22/09)

Abra a cabeça e aprenda a definir prioridades. Não procrastine assuntos importantes! No trabalho, aprenda a melhorar ainda mais as suas qualidades. Amor à vista!

Libra (23/09 - 22/10)

Vá com calma! Não tome decisões precipitadas. Busque o equilíbrio do lado racional com o emocional. No amor, cuidado com as 'pequenas' mentiras.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Experimente fazer algo novo e construa novas lembranças sozinho (a) ou lado de quem se ama. Sinal de dinheiro à vista! Bom dia para apostar na loteria e conseguir uma ‘grana extra'.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Busque trabalhar mais o lado espiritual a fim de se sentir bem e mais calmo (a). Tenha fé em dias melhores. Seu interior é uma fonte inesgotável de recursos. Explore.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Por mais que você se cobre a resistência de uma montanha, receba um abraço onde possa se desmontar com afeto. Não sofra sozinho (a)!

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja paciente hoje e se alinhe com o curso da vida. Faça reflexões sobre o que melhorar e como fazer isso. Busque o equilíbrio.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê oportunidade ao prazer e credibilidade à sua imaginação. Nutra um afeto sincero por si. Pratique o amor próprio! No trabalho, é um ótimo momento para aumentar a sua renda com o que você faz e melhorar sua situação atual com isso.