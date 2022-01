Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (24/01)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (24/01) mostra as previsões para o seu signo. O início da semana pode ser encarado como novas chances de viver e aprender e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de colocar muito amor e carinho, fazer todo o possível para construir uma casa calorosa e acolhedora. Desapegue dos péssimos hábitos!

Touro (21/04 - 20/05)

Você começará uma das etapas mais favoráveis do ano para tomar decisões, deixar de lado velhos padrões de comportamento e se livrar das insegurança. Aproveito essa nova fase para se sentir mais livre!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Certos laços chegam ao fim em termos de como se relacionar. Um novo amor pode chegar e fazer você muito feliz. Não se feche para as novas oportunidades!

Câncer (21/06 - 22/07)

Você alcançará oportunidades muito importantes que o ajudarão a decolar profissionalmente. No trabalho, chances de um novo emprego!

Leão (23/07 - 22/08)

Uma abordagem maior no ambiente familiar será importante para esclarecer velhos mal-entendidos. Laços afetivos vão começar a ser conquistados novamente!

Virgem (23/08 - 22/09)

Conectar-se com seus verdadeiros desejos e necessidades será muito oportuno para saber o caminho a seguir. Não tenha medo de ousar!

Libra (23/09 - 22/10)

Você pode tomar decisões importantes ou começar a vislumbrar um novo curso nos dias de hoje. Mudanças são bem-vindas sempre!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Se você precisa treinar e atualizar seu conhecimento, não hesite em fazê-lo, pois isso beneficiará sua carreira. Faça novos cursos e cresça profissionalmente!

Sagitário (22/11 - 21/12)

No amor, será uma etapa estimulante cheia de experiências que enriquecem seu coração e autoestima. Para os solteiros, chance de começar um novo romance.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Bom momento para consertar e embelezar a casa. Evite brigas desnecessárias no lar!

Aquário (21/01 - 19/02)

Depois de situações de alta intensidade, um pouco de ar no relacionamento a torna mais sexy e atraente. Um 'crush' pode começar à ficar afim de você. Encontros amorosos à vista!

Peixes (20/02 - 20/03)

Procure conforto e tranquilidade que o levem a construir bases sólidas em termos de seu trabalho e sua vida pessoal. Busque seu equilíbrio!

