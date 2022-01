Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje, sábado (22/01) para seu signo

O horóscopo do dia deste sábado (22/01) mostra as previsões para o seu signo. A Lua cheia em virgem favorecendo as pessoas a verem as coisas sem tantas ilusões, ou seja, com mais clareza e verdade sobre os fatos que estão ocorrendo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aprenda a misturar atitude com diplomacia. Seja humildade como as pessoas que estão ao seu redor. Bom dia para apostar e conseguir uma 'grana' extra!

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique-se aos seus planos! Assim, você terá mais chances de concretizar o que você deseja. Cuidado com certas amizades! Máscaras vão cair!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aproveite para separar o joio do trigo. O dia pede cuidado com falsos amores! É muito melhor estar só do que mal acompanhado (a).

Câncer (21/06 - 22/07)

Fortaleça seus vínculos afetivos com maturidade e confiança. Compartilha bons sentimentos com quem você ama!

Leão (23/07 - 22/08)

Planeje a sua rotina para cumprir todas as metas do seu dia! Crie hábitos diários para fugir da procrastinação. Aproveite a manhã para criar uma lista com os afazeres.

Virgem (23/08 - 22/09)

Fuja de confusão, virginiano (a)! Ousa a sua intuição e evite de sair em ciladas do destino. Fica atento com amizades que só apareceram quando o 'aperto' chega!

Libra (23/09 - 22/10)

Ouça seu coração e acredite no que ele fala. Situações complicadas no serviço. Cuidados com fofocas no trabalho!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Lembre-se de manter-se focado naquilo que vem construindo, assim você evitará dispersão e honrará seus compromissos. Atenção redobrada!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Demonstrar sensibilidade também é expor grande virtude! Não guarde mágoas do passado. Diga o que você sente à pessoa amada e você será compreendido (a).

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Direcione sua energia para o que realmente importa, e escale sua montanha. Também pratique o amor próprio! Tire o final de semana para fazer aquilo que você mais gosta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite o momento de amadurecimento. Uma nova fase irá se iniciar para você. Não tenha medo de arriscar!

Peixes (20/02 - 20/03)

Use a razão a seu favor. Busque o bom senso para refletir sobre certas situações que estão tirando a sua paz.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)