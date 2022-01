Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje, quinta-feira (20/01) para seu signo

O horóscopo do dia desta quinta-feira (20/01) mostra as previsões para o seu signo. O quase final de semana traz uma energia muito propícia a inspirar a criatividade, o otimismo e, também, a empatia. Confira as novidades e o que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

No trabalho, ouse e 'surfe' em vendas e ganhos extras que vão surgir. Aproveite a manhã ao lado de quem você ama! Para quem namora, romantismo à vista! Para os solteiros, chance de conhecer alguém interessante! Invista mais na autoestima.

Touro (21/04 - 20/05)

Muitas realizações no trabalho e negócios para os taurinos. A área financeira abre espaços para abundância.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mercúrio, abre caminhos para realização de sonhos e ideais. Amor em dose dupla. Lar com muito afeto. Tire um tempo para si e faça o que mais ame!

Câncer (21/06 - 22/07)

Período de grandes mudanças em sua vida! Cuidado com o estresse e excesso de cobranças!

Leão (23/07 - 22/08)

Evite tomar decisões precipitadas. Deixe as decisões profissionais, compras e viagens para o período da tarde.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure estar de bem com a família e dê apoio à quem você mais ama. Um bom dia para curtir momentos agradáveis e colecionar boas memórias!

Libra (23/09 - 22/10)

Foque a sua energia para os acertos domésticos. Todos estão prontos a colaborar, inclusive nas finanças. Solução de antigos problemas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia positivo para compras domésticas, mudanças na decoração e viagens para rever parentes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esqueça as preocupações financeiras. Amor seguro e cheio de paixão

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fase de mudanças no trabalho e negócios. Apoio para suas novas iniciativas financeiras. Foco em ganhas financeiros!

Aquário (21/01 - 19/02)

Finalmente você sai da fase negativa. O Sol passa a influenciar seu signo e os problemas desaparecem. Curta a nova fase!

Peixes (20/02 - 20/03)

Você deve evitar a insegurança, pois o Sol começa a influenciar sua negativa 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Lute contra negatividade!