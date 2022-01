Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje, quarta-feira (19/01) para seu signo

O horóscopo do dia desta quarta-feira (19/01) mostra as previsões para o seu signo. A Lua está em Leão, fazendo oposição a Saturno, que está em Aquário. Pode ser que o dia se torne lento para algumas pessoas, porém, é importante ter consciência de que coisas estão sendo realizadas. Foque em tomar decisões para o seu futuro. Confira as previssões do dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sensibilidade em alta! Você vai querer levar a vida com mais leveza e amor. Aproveite para planejar uma lista com o que deseja realizar em 2022 e como irá atingir suas metas. Acredita em seus sonhos!

Touro (21/04 - 20/05)

Você está com sorte nas vendas! Aproveite para fechar negócios ou apostar em um empreendimento! Viagens e amor à vista!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Transformações estão ocorrendo dentro de você, geminiano (a)! Você vai se sentir mais sensível que o habitual. Por isso, não se apegue às emoções e seja racional.

Câncer (21/06 - 22/07)

Pratique o amor próprio hoje e busque seu bem-estar, pois seu rendimento será definido pela forma como você se sente. Por isso, saiba o que é melhor para si e torne o dia mais leve!

Leão (23/07 - 22/08)

O trabalho irá exigir maior dedicação de você. Evite os excessos! Tirando os ‘minutinhos’ do dia para cuidar de si mesmo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ouça o seu coração. Assim, você passará a entender quais são as respostas para os seus conflitos interiores. Ótimo dia para apostar na loteria!

Libra (23/09 - 22/10)

Respeite seu momento, mas tenha muito cuidado com as relações interpessoais. Afinal, elas são o equilíbrio da sua balança. Cuidado com os exageros!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Bom dia para se conectar com amigos e familiares! Se possível, tire um tempo para descansar ao lado de quem se ama.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dê valor aos seus desejos, mas avalie bem as reais possibilidades de materializá-los. Cuidado com a perda de dinheiro!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Possibilidade de um encontro inesperado no final do dia. Alerta para um novo amor à vista! Para os casais, clima de romance no ar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não confunda amor com carência! Fuja das ciladas! Para os solteiros, aprenda a praticar a responsabilidade afetiva.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tire alguns minutos do seu dia para organizar a sua casa ou seu guarda-roupa. Utiliza a sensibilidade e a praticidade ao seu favor. Energia astral elevada.