Dinheiro em 2023: veja quais signos vão ter prosperidade no ano novo

Quando se fala na passagem de ano, alguns votos podem pesar mais na lista de desejos, como é o caso do dinheiro. E ser uma pessoa próspera e de ganhos inesperados não faz mal a ninguém. Em 2023, até o mês de maio, júpiter será o astro que vai beneficiar alguns signos. Veja quais:

VEJA MAIS

Virgem

O primeiro signo a ser beneficiado com a passagem de júpiter será virgem. Até maio, os virginianos podem esperar por ganos inesperados, firmamentos de contratos e novas oportunidades de emprego. Só saiba ter um pouco mais de pudor na forma como vai gastar.

Áries

Os arianos não ficarão de lado em 2023. Será um ano de muitos ganhos, com possibilidade de troca de trabalho, repasse de benefícios e processos judiciais com oportunidade dinanceira, além da abertura para novos cargos. Serão 12 meses de prosperidade.

Touro

O terceiro signo que chegará com bolso cheio de dinheiro até maio de 2023 será touro. Seus recursos serão dobrados com firmamento de novas parcerias, clientes e sincronicidades. Agradeça todos as oportunidades e tenha foco com o que se vai gastar. Mentalize positividade e força espitirual para que o que é seu, venha na sua direção.

Libra

A partir de maio, são esperados dinheiro com projetos que você vem se didicando a tempo. Pode ser um concurso, um novo rendimento familiar que deu certo, um aumento ou até mesmo um adiantamento por venda. Ao que se sabe é que esse ganho virá de forma inesperada e rápida.