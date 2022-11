Sonhar com traição da esposa: o que significa o sonho

Os sonhos podem revelar diversos significados. Cabe, no primeiro momento, analisar o contexto da cena e levar em consideração os possíveis problemas, medos e traumas dos últimos dias. Por isso, nem sempre é bom levá-lo ao pé da letra. Como é o caso dos sonhos que envolvem traição da esposa. Mas afinal, o que se pode interpretar? Veja algumas orientações.

VEJA MAIS

O que significa sonhar com traição da esposa?

Sonhar com traição da parceira (o) pode ser um significado intrigas com amigos e familiares, possíveis ameaças ou até mesmo quebra de confiança. Pode, ainda, simbolizar que não superou mágoas e negligencia os próprios sentimentos.

Presenciar uma traição

Pode ser sentimento de rejeição paternal ou até dependência emocional, alguém ou alguma coisa. É hora de trabalhar a autoimagem e as inseguranças do íntimo.

Sonhar que a esposa está traindo com o amigo

Nesse caso, sonhar com traição da esposa com amigo quer dizer necessidade de mudança, olhar para novas perspectivas e não depender mais outro. Foque na própria realização.

Sonhar com traição da esposa com alguém do trabalho

Quando o ambiente da traição é no trabalho, a história significa insatisfação pelo local ou profissão. Nessa situação, cabe pesquisar novas habilidades.

Sonhar com traição da esposa fora de casa

Se a traição for fram do ambiente doméstico, a traição quer dizer alinhamento de novos projetos em família, descanso ou viagem com os seus.