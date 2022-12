Signo 26/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (26/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você estará mais oscioso, ariano, principalmente pela expectativa da virada do ano. O momento pede mais segurança e organização. Cuidado só com a falta tolerância e o fomento, prevendo um mercúrio retrógrado nesta semana.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana será oportuna para os relacionamentos. Esteja mais disponível e aceite ajuda, se necssário. Os dias seguirão com sentimento fraternos e com forte capacidade de receber e adotar um tom ainda mais acolhedor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento às modificações e necessidade de mudança que o mercúrio retrógrado trará esta semana, geminano. Você estará muito mais sentível. É fundamental que respeite o seu tempo. Veja a melhor forma como lidar com o seu interior.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana continuará a beneficiar ao amor e as relações. Aos solteiros, alguém especial pode se aproximar de você. Atente-se aos detalhes. Aos comprometidos, não tenha medo de ousar e preparar uma surpresa. É sempre bom compartilhar a sua intimidade com quem realmente vale a pena

Leão (23/07 - 22/08)

Semana inicia com novas possibilidades de acordos e modificações no lar. A comunicação entre as partes da família e trabalho vão melhorar, leonino. O astral pede menos formalidade e mais ação em conjunto.

Virgem (23/08- 22/09)

A semana precisa iniciar com organização, virginiano, daquela fora como você sabe que é necessário para seguir. Continue a reservar mais tempo para você e as próprias necessidades. Só cuidado com os evitando excessos, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de oportuinidade de reencontros com pessoas queridas. Reserve um tempo para cuidar dos seus e rever a forma como necessita desse autocuidado. Lembre-se! Dê atenção à saúde e à alimentação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana começa em ritmo agitado, porém é necessário não nutrir essa ansiedade. Boa fase para o diálogo em família, escorpiano. O céu pede para você valorizar mais a intimidade e a proximidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A semana seguirá com força total. Mentalize properidade e abundância para a sua vida. Não é um bom momento para brigas desnecessárias. Em grupo, evite assuntos polêmicos ou que possam gerar conversas demasiadamente acaloradas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os astros vão se cobrar mais responsabilidade. Não tenha medo de dizer o que você pensa, só pondere na maneira de falar. Bom dia, ainda, para lideranças. Só seja mais pontual em tudo e reorganize os seus recursos materiais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Bom momento para descanso e colocar a casa os pensamentos em ordem. Tente não se preocupar tanto com o amanhã. O que der para fazer hoje, então faça! Caso contrário, resolva outro dia!

Peixes (20/02 - 20/03)

A semana inicia com a necessidade de se conectar mais com a espiritualidade, pisciano. Dê espaço as novas descobertas e trabalhe a reforma íntima. Veja os pontos positivos e negativos. Evite os excessos e tire mais tempo para descansar o corpo e alma.