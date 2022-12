Signo 13/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (13/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Decida investimentos e equilibre as contas. Você contará com maior estabilidade afetiva e material. Amplie as comunicações e presença nas redes. Estude idiomas.

Touro (21/04 - 20/05)

Fortaleça a posição na equipe e esclareça mal-entendidos com uma amizade. Hora de pôr a vida em ordem, cuidar da saúde e concretizar as mudanças desejadas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A sensibilidade estará amplificada. Siga a intuição e aproveite oportunidade. Ótima semana para harmonia familiar. Firme acordos e ganhe tranquilidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você contará com maior estabilidade afetiva e material. Com maior poder de atração, carisma, alto astral e simpatia, você atrairá novos relacionamentos e negócios.

Leão (23/07 - 22/08)

Muita atenção aos detalhes de contratos, prazos e questões jurídicas. Sonhos e expectativas no amor. Bom período, também, para cuidar da beleza e das suas posses.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você terá sorte nos negócios nesta semana. Bom período para iniciar um empreendimento promissor e abrir novo caminho para o futuro. Mercúrio retrógrado cobrará atenção aos detalhes de contratos, prazos e questões jurídicas. Sonhos e expectativas no amor.

Libra (23/09 - 22/10)

Harmonia com a equipe e trocas motivadoras com amizades trarão mais motivação nesta semana. Hora de concretizar planos e construir maior estabilidade e segurança para o futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana favorecerá mudanças e novos começos.. Bom momento para romper barreiras de comunicação nos relacionamentos. Escolhas sábias e boas parcerias garantirão ótimos resultados.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Derrube barreiras. Talvez você mude a maneira de pensar e assuma uma missão especial. Confie mais. Foque nos relacionamentos e movimente a vida com novos projetos. Poder em alta!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Resolva assuntos comerciais com maior facilidade.Espere por mais visibilidade, prestígio profissional e crescimento financeiro nesta fase.

Aquário (21/01 - 19/02)

Sintonia com a família e planos de longo prazo com o par servirão de suporte para você finalizar um ciclo e iniciar outro. Aproveite esta semana para firmar amizades e novas parcerias.

Peixes (20/02 - 20/03)

Paixão em alta!Assuntos do coração ganharão novo entendimento e perspectivas mais amplas. Você terá ótimos resultados em negociações e associações.