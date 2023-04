Signo 07/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (06/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

As interações serão marcados por emoções fortes e empatia. Aproveite para ampliar seus relacionamentos e embarcar em um clima romântico no amor.

Touro (21/04 - 20/05)

A Lua cheia iluminará seus caminhos do coração e escolhas, permitindo que você comece um novo ciclo com promessa de maior estabilidade afetiva e emocional. Parcerias e associações também ganharão uma dose maior de entusiasmo, e seu casamento estará em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de resolver assuntos práticos e impulsionar o trabalho.O tempo é produtividade e iluminará caminhos de maior realização e bem-estar. Aproveite também para equilibrar sua saúde e tornar seu cotidiano mais agradável.

Câncer (21/06 - 22/07)

Objetivos de longo prazo ficarão mais definidos, então estude, amplie seus contatos e conte com seu poder de negociação. Suas transações comerciais ganharão agilidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Os caminhos do coração e de maior realização pessoal ficarão iluminados, trazendo poder de conquista, brilho e animação. Solte sua criatividade e assuma mais protagonismo, seus projetos autorais ganharão uma dose maior de inspiração.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite a fase para fortalecer sua identidade, satisfazer suas vontades e curtir as coisas boas da vida, pois a paixão e o prazer estarão em alta!

Libra (23/09 - 22/10)

Invista em mais conforto, eleve sua autoestima e fortaleça suas bases afetivas. A Lua cheia iluminará sua vida familiar e os caminhos para o futuro, trazendo lembranças gostosas que poderão despertar saudades de alguém especial ou de uma época de sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aproveite o dia para realizar seus sonhos e criar novas memórias. Firme amizades em um novo ambiente e planeje sua próxima viagem.

Sagitário (22/11 - 21/12)

São dias de novidades e soluções que trarão mais mobilidade, aprendizado e esclarecimentos. Acerte seus documentos, circule mais, amplie suas comunicações e formalize acordos importantes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Metas profissionais e planos de longo prazo melhor definidos darão confiança no futuro, então decida sobre mudanças com serenidade. Viaje, alargue seus horizontes e embarque em novas experiências!

Aquário (21/01 - 19/02)

Fique atento aos negócios e oportunidades de crescimento financeiro.Tempo de maior estabilidade material e afetiva. Impulsione um empreendimento e aposte em um estilo de vida mais agradável.

Peixes (20/02 - 20/03)

Notícias de longe poderão despertar sonhos em você. Formalize uma parceria, avalie novas propostas e construa relações de confiança. Viagens favorecerão o amor e as amizades.