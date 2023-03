Signo 06/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (06/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana importante para reorganizar os planos para o futuro. Eles lhe trarão oportunidades de trabalho. Mantenha o foco e o ânimo. Ideias brilhantes e criativas para novos projetos não faltarão hoje. Renove seus sentimentos!

Touro (21/04 - 20/05)

Espere por novidades nos relacionamentos. É possível que haja uma proposta profissional atraente que surgirá repentinamente, apontando para um caminho inovador na carreira.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana inicia com entusiasmo com um novo projeto. Aproveite para realizar um antigo sonho, fortalecer suas raízes e valorizar sua origem. Você deve, também, reencontrar o seu lugar e viver com mais conforto e segurança.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não tenha medo de decisões. Organize seus espaços e resolva pendências do passado. Um convite para uma viagem ou atividade em outra localidade trará animação ao ambiente. No amor, haverá o resgate de lembranças do passado.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia é oportuno para reorganizar alguns planos de vida. Siga sua intuição. É provável que você se agrade com alguém especial. As mudanças, decisões de vida e novos caminhos se tornarão mais claros. Troque confidências e crie planos a dois no amor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esse é um tempo propício para renovar os sentimentos e iniciar projetos. Questões relacionadas ao trabalho estarão presentes em sua mente. Aproveite para pesquisar novidades e tendências.

Libra (23/09 - 22/10)

Um encontro encantador despertará sonhos. Encerre dinâmicas do passado e inicie uma fase de grande satisfação e prazer no amor e na vida familiar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia trará autoestima, sentimentos generosos, brilho e otimismo. Planos de expansão ganharão novos apoios e maior viabilidade. Conquiste parceiros, colaboradores ou clientes e amplie sua rede. Seu carisma estará em alta!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esse início do mês será marcado por abertura social, ótimo desempenho no trabalho e promessa de estabilidade profissional. Divulgue um novo projeto, esteja presente nas redes sociais e amplie suas amizades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Oportunidades podem surgir de onde menos se espera. Siga as dicas dos sonhos, pesquise informações sobre cursos e mantenha-se atualizado com as tendências. Amigos trarão novidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Perspectivas positivas na área financeira animarão o ambiente. Divulgue seu trabalho, comece um curso ou aprove uma ideia e impulsione sua carreira.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será propício para planejar novos investimentos, organizar a documentação, programar pagamentos e realizar compras. Mantenha a equipe motivada, receba o apoio de amigos e dedique atenção aos relacionamentos. O sucesso está à frente!