Vitamina C: Conheça os benefícios e importância para a saúde e pele do rosto

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente essencial e poderoso aliado para o sistema imunológico e a saúde da pele do rosto. Suas propriedades antioxidantes ajudam a prevenir o envelhecimento celular, curar feridas, combater infecções, prevenir doenças cardiovasculares e manter os tecidos saudáveis. Saiba para que serve, os benefícios, as recomendações, cuidados, os sintomas da deficiência de vitamina C e o que comer para ingerir o nutriente.

Para que serve a vitamina C?

A vitamina C desempenha diversas funções primordiais para o organismo, tais como:

Absorção de ferro;

Formação de colágeno;

Controle do colesterol;

Síntese de neurotransmissores;

Estímulo da produção de linfócitos e outras células de defesa;

Ação antioxidante;

Atuação no processo de cicatrização de feridas, entre outros benefícios para a saúde.

Benefícios da vitamina C

A vitamina C traz inúmeros benefícios para a saúde e a pele do rosto. Alguns dos principais são:

Prevenção do envelhecimento celular;

Melhora da cicatrização;

Prevenção de inflamações e doenças crônicas;

Manutenção de tecidos saudáveis;

Fortalecimento do sistema imunológico;

Formação de colágeno para cabelos, pele e unhas saudáveis;

Melhora da absorção e armazenamento de ferro;

Melhora da função cognitiva;

Redução do risco de problemas de visão, como catarata e redução macular.

Benefícios da vitamina C para a pele do rosto

A vitamina C também se tornou um aliado importante para a saúde da pele do rosto e está presente em diversos produtos dermatológicos. Seus benefícios incluem:

Combate às manchas;

Prevenção e redução de rugas e linhas de expressão;

Uniformização do tom da pele do rosto;

Potencialização dos efeitos do protetor solar.

Ingestão diária recomendada e cuidados

Recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a ingestão diária de vitamina C, diferenciadas por sexo e fase da vida. É importante obter a vitamina C por meio de alimentos. A suplementação da vitamina C em caso de deficiência, deve ser feita com acompanhamento médico.

Riscos do consumo excessivo de vitamina C, como:

problemas renais;

náusea;

dor de cabeça;

dor de estômago;

insônia.

Sintomas da falta de vitamina C

Infecções frequentes, fadiga e mau humor;

Problemas na pele, como secura, vermelhidão e rugas;

Deficiência de ferro;

Cabelos secos e quebradiços;

Condição grave: escorbuto, caracterizado por inflamações nas gengivas, sangramentos, feridas difíceis de cicatrizar, hematomas recorrentes e articulações inchadas e doloridas.

Grupos mais suscetíveis à deficiência de vitamina C

Fumantes e fumantes passivos;

Pessoas com alimentação desequilibrada ou pobre em frutas e verduras;

Indivíduos com doenças gastrointestinais.

Alimentos ricos em vitamina C

Variedade de alimentos, como:

suco de laranja,

vegetais folhosos verdes,

frutas cítricas,

kiwi,

morango,

groselha,

batatas,

salsa,

tomate,

pimentão,

repolho,

couve-flor,

brócolis;

couve de Bruxelas.

A vitamina C é um nutriente essencial para o organismo, com benefícios significativos para a saúde e a pele do rosto. Seu consumo adequado por meio de alimentos e, quando necessário, suplementação sob orientação médica, pode ajudar a prevenir deficiências e melhorar a qualidade de vida. Consulte sempre um profissional de saúde para orientações personalizadas.