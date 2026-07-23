Verão, calor e suor: especialistas alertam sobre cuidados com roupas e pele em dias quentes

A especialista em moda Felícia Maia e a médica dermatologista Heliana Góes explicam que optar por tecidos de fibras naturais ajuda a manter o bem-estar e a saúde da pele, além de indicarem a adoção de peças com proteção UV

Durante o verão amazônico, devido às altas temperaturas e grande incidência de suor, é comum que a população opte por roupas mais leves, sem mangas e folgadas, com cores vibrantes e neutras, estampas e fluidez. A prática ajuda a manter o bem-estar em meio ao calor, principalmente quando há circulação ao ar livre e sob o sol. Entretanto, para além do estilo das peças, é necessário direcionar a atenção aos tecidos escolhidos e à higienização realizada após o uso, conforme orientam a especialista em moda Felícia Maia e a médica dermatologista Heliana Goés.

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Felícia, que também atua como coordenadora do Amazônia Fashion Week, afirma que para o clima da região amazônica, conhecido por ser quente e úmido, o ideal é utilizar tecidos de fibras naturais, como linho e algodão. “São recomendados porque permitem a respiração da pele, facilitam a evaporação do suor e mantém o corpo fresco, evitando aquela sensação de abafamento e umidade”, fala. A viscose, apesar de ser uma fibra artificial, também é indicada.

“Eles têm maior capacidade de absorção de umidade e a respirabilidade. O algodão permite que o ar circule melhor entre as tramas, absorve o suor da pele e facilita a evaporação natural. Isso ajuda a manter a temperatura corporal regulada”, comenta Heliana que, além do trabalho clínico, exerce a presidência da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Pará (SBD-PA).

Poliéster, poliamida e elastano, muito aplicadas para roupas casuais e do dia a dia, não são recomendadas, exceto para práticas de atividades físicas — nas quais são adotadas peças com tecnologia dry fit. “Esses tecidos são verdadeiras barreiras plásticas, porque são derivados do petróleo. Eles retém calor e suor, causando aquela sensação desconfortável de roupa colada, aquela ideia que o paraense fala de estar ‘breado’”, diz Felícia. Heliana destaca que o uso pode impulsionar a retenção de odores corporais.

Escolhas ideais

Na hora de escolher quais peças comprar para usar durante dias quentes, é importante que o consumidor opte por modelagens soltas e roupas mais largas, como vestidos, batas e camisas que auxiliam na ventilação corporal, segundo Felícia Maia: “Outra recomendação também é usar roupas com cortes mais soltos e cores claras, porque não absorvem o calor, elas refletem. Então, na hora que elas refletem, evitam que mais calor venha para o corpo. Isso é fundamental para evitar a transpiração, o superaquecimento e o calor excessivo.”

Esses são detalhes importantes para a professora de balé Suzi Wendy, de 22 anos. Durante um passeio pelo comércio de Belém, na manhã da última terça-feira (21), ela procurava por vestimentas que fossem adequadas para o clima do Pará. “Nesse calor, a gente sua muito. O tecido conta muito, porque pode até ser leve, mas fica indomodando. Então, tem que ser um leve e bem confortável. Eu prefiro vestido, short leve e blusinha, as calças eu acho que esquentam bastante”, conta.

Suzi evita usar calças durante o verão, para não sentir muito calor (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Além de Suzi, a estudante Vitória Serafim, de 21 anos, também prefere peças mais leves e que a deixem mais tranquila. “Geralmente, minha escolha é mais roupa de alcinha, porque entra mais vento, fica mais à vontade. Me sinto bem confortável, bem livre”, fala. Essa escolha de Vitória é mais frequente durante o dia a dia do verão amazônico e para diferentes atividades da rotina.

Vitória opta por peças que a deixem confortável (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para aqueles que praticam atividades físicas e trabalham ao ar livre com longa exposição ao sol, Heliana recomenda o uso de roupas com proteção UV certificada, que, geralmente, possuem fator de proteção solar (FPS) de 50 em diante. De acordo com a dermatologista, essas peças “bloqueiam a passagem dos raios ultravioleta de forma mecânica e constante, sem perder o efeito quando molhadas ou esticadas”. Por sinal, pessoas que possuem maior risco de câncer de pele — sejam pelas características físicas (pele, cabelos e olhos claros), histórico familiar ou uso de medicamentos imunossuprimidos — devem priorizar essas vestimentas.

“Costuma-se dizer que [roupa com proteção UV] bloqueia 98% da radiação. Então, esses tecidos funcionam muito bem. Um tecido de algodão bloquearia 30% dos raios solares. Os protetores solares têm uma boa cobertura, mas precisam ficar sendo recolocados por causa do suor e quando a pessoa se molha. As roupas com proteção UV, com certeza, têm benefícios de proteger a pele para evitar queimaduras”, ressalta Felícia.

Perigos à saúde

Tão importante quanto escolher o tecido e a modelagem, o tempo de uso e a higienização das peças deves ser pontos de atenção. “O suor retido e o abafamento prolongado criam o ambiente perfeito (úmido, quente e escuro) para a proliferação acelerada de fungos e bactérias que já habitam naturalmente a nossa pele. Ficar com a roupa molhada por muito tempo corrompe a barreira cutânea, aumentando o risco de infecções na pele, dermatites por contato, agravamento de brotoejas e o surgimento de micoses e foliculites”, destaca a médica dermatologista Heliana Goés.

Heliana fala que as roupas suadas devem ser estendidas em um local ventilado para secar antes de serem colocadas no cesto de peças para lavar: “As roupas suadas guardadas em um cesto úmido ou fechado favorecem o crescimento exponencial de micro-organismos e bolor, o que impregna o tecido com um mau cheiro difícil de remover e pode até contaminar outras peças na lavagem. Evite deixar peças úmidas emboladas. Na lavagem, utilize sabão adequado e certifique-se de que secaram completamente antes de guardar no armário.”

Escolher roupas com tecidos leves e modelagens largas é o ideal (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Em relação às doenças de pele, a dermatologista alerta que há uma série de dermatoses comuns no clima da Amazônia. Entre elas, estão as micoses superficiais, como tinhas/tineas e pitiríase versicolor/“pano branco”, que são infecções fúngicas; foliculites, caracterizadas por inflamações dos folículos pilosos, semelhantes a pequenas espinhas com possível coceira e dor; brotoejas, chamadas de miliárias, que surgem com pequenas bolinhas vermelhas causadas pela oclusão de ductos das glândulas sudoríparas; e dermatite de contato e intertrigo, provocando assaduras e irritações nas dobras da pele.