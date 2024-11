Veja 10 chás que podem trazer perigos para a saúde

A maioria dos chás são bebidas naturais fáceis de se fazer e com muitas propriedades benéficas aos consumidores. Mas, há ainda os chás "milagrosos", que prometem inúmeros retornos benéficos e as pessoas acabam encontrando neles a solução para suas necessidades. Por isso, é importante conhecer os reais efeitos desses líquidos no organismo.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva à Redação Integrada de O Liberal, a médica hepatologista Isabel Bastos observa que, pela receita de vários chás incluir produtos naturais, como folhas, ervas etc, é comum que as pessoas pensem que eles são beneficiais para o corpo, mas que nem sempre funciona desta forma, podendo prejudicar órgãos do corpo, como o fígado.

"Existem muitos chás utilizados no dia a dia de forma indiscriminada, pelo fato da maioria das pessoas associar produtos naturais a produtos saudáveis, porém alguns chás podem ser extremamente prejudiciais à saúde do fígado. Um dos maiores riscos é o de lesão aguda grave, que significa uma reação inflamatória intensa no fígado que pode inclusive afetar o funcionamento deste órgão e levar à necessidade de internação.

A profissional lista os 10 chás mais associados a esse risco, como os:

Chá de Cavalinha

Chá Verde

Chá de Espinheira Santa

Chá de Valeriana

Chá de Sene

Chá de Cascara Sagrada

Chá de Poejo

Chá Cava-Cava

Chá de Noni

Chá de Sacaca

Chá de Sucupira

Chá milagroso: mito ou verdade?

Muitas pessoas têm o sonho de emagrecer, seja por vontade própria ou pressão estética. Assim, vai buscar na internet os meios mais fáceis de alcançar esse objetivo, e acabam esbarrando nas milhares receitas de "chás milagrosos".

Entre a diversidade de "chás milagrosos", há, de fato, alguns que auxiliam o processo de emagrecimento, mas não substituem as orientações de um profissional qualificado. Segundo a especialista, "um chá muito utilizado [para a perda de peso] é o chá de hibisco, que auxilia no processo de digestão e reduz a retenção de líquido". A médica, no entanto, faz um alerta sobre o referido chá: "Seu consumo exagerado também pode levar a lesões hepáticas, sendo contra indicado a pessoas portadoras de doenças no fígado. "

Portanto, o consumo do chá de hibisco deve ser moderado. "O consumo seguro se limite a duas xícaras por dia e que não ultrapasse o período de uso diário de 1 - 2 semanas.", orienta Isabel. Ela ainda destaca que " a forma mais saudável de iniciar o processo de emagrecimento é através de alimentação saudável e balanceada.".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)