Bactérias 'vampiras' comuns em inflamações intestinais são atraídas por sangue e podem ser mortais

Cientistas da Universidade Estadual de Washington, do Departamento de Microbiologia e Patologia Veterinária, descobriram a existência de três tipos de bactérias que são atraídas pelo sangue, chamadas de "bactérias vampiras" e que podem ser mortais para os seres humanos. A Salmonella enterica, E. coli e a Citrobacter koseri estão entre as principais causas de morte de pessoas com doenças inflamatórias intestinais ou sangramento intestinal, de acordo com a pesquisa publicada na revista eLife.

Os estudiosos verificaram que as bactérias conseguem perceber uma substância química no sangue e nadam em direção e ela, o que pode desencadear inflamações graves no sangue.

"Para simular o sangramento gastrointestinal, usamos um dispositivo de microfluídica personalizado baseado em injeção e descobrimos que volumes de femtolitros de soro humano são suficientes para induzir a população bacteriana a nadar em direção à fonte do soro e se agregar nela", diz uma parte da pesquisa.

Apesar dos alarmes que soaram entre a comunidade científica, essa descoberta é um passo importante para criar medicamentos no futuro para pessoas que sofrem com essas bactérias e têm doenças inflamatórias intestinais.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com