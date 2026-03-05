Vacina do Butantan contra dengue protege por 5 anos, afirma estudo

Um novo estudo sobre a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan afirma que o imunizante pode proteger por, pelo menos, cinco anos. Além disso, há eficácia de 65% em casos sintomáticos. A pesquisa também apontou que uma única dose apresenta proteção significativa, principalmente em formas mais graves da doença.

O estudo foi realizado com mais de 16 mil voluntários, de 2 a 59 anos, acompanhados por mais de cinco anos. Em pacientes com sinais de alarme ou risco de complicações, a vacina apresentou 80,5% de eficácia. O imunizante já é aplicado em profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) desde fevereiro de 2026 e, em breve, deve chegar ao restante da população.

“Uma característica da dengue é que a segunda infecção costuma ser mais grave que a primeira. Por isso, é fundamental garantir que a vacina não funcione como se fosse uma infecção prévia e acabe aumentando o risco de formas graves da doença em quem foi vacinado. O acompanhamento por cinco anos permite observar esse tipo de fenômeno”, explica o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, os casos da doença caíram 74% em 2025, se comparados a 2024.