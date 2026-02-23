Capa Jornal Amazônia
Butantan entregará mais 1,3 milhão de doses da vacina de dengue no 1º semestre

As doses da vacina estão sendo produzidas no parque fabril do próprio Butantan

Estadão Conteúdo
fonte

Vacinar anualmente cães e gatos é uma das principais formas de prevenir a raiva. (Foto: Reprodução | iSTOCK)

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 23, que o Instituto Butantan vai entregar mais 1,3 milhão de doses da vacina Butantan-DV, que protege contra a dengue, ainda no primeiro semestre de 2026. O primeiro lote, com 1,3 milhão de doses, começou a ser entregue em janeiro e está sendo utilizado na imunização de profissionais da Atenção Primária à Saúde.

As doses da vacina estão sendo produzidas no parque fabril do próprio Butantan e serão entregues ao Ministério da Saúde para serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, o governo federal adquiriu 3,9 milhões de doses, com investimento de R$ 368 milhões.

O anúncio da entrega foi feito durante a celebração de 125 anos do instituto. Na ocasião, a gestão estadual informou também que irá transferir um terreno no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital, para o Butantan. A ideia é que o local funcione como um novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos.

"No terreno de 46 mil metros quadrados, localizado próximo ao Butantan e à Universidade de São Paulo, o Instituto poderá expandir suas atividades de inovação em imunobiológicos, consolidando seu papel estratégico como um dos principais polos científicos da América Latina", cita o governo, em nota.

Recentemente, o instituto anunciou investimentos de cerca de R$ 1,8 bilhão para ampliar a oferta de vacinas.

Os principais focos são uma nova plataforma de produção de vacinas de RNA mensageiro (mRNA), com aporte de R$ 76,1 milhões do Ministério da Saúde, e a construção de uma fábrica para produzir imunizantes contra o papilomavírus humano (HPV), com R$ 495,9 milhões destinados pelo governo federal.

Também estão previstos, segundo o Ministério da Saúde, R$ 550,7 milhões para a reforma da unidade de produção da vacina DTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, e R$ 232,5 milhões para a expansão da unidade de produção de soros e a criação de uma nova área de envase e liofilização.

Foi anunciada ainda a construção de um novo prédio para a Produção de Bancos de Influenza (PBI). A estrutura, com previsão de início de operação em 2029, será destinada à produção de bancos de cepas de vírus sazonais, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de bancos de cepas pandêmicas para a vacina contra influenza.

A obra receberá investimento de R$ 331 milhões, com recursos provenientes de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Vacinação contra a dengue

A Butantan-DV, primeira vacina do mundo a oferecer proteção contra a dengue em dose única, é indicada para crianças e adultos entre 12 e 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

Ela foi aprovada pela Anvisa em novembro de 2025 e, neste primeiro momento, está sendo aplicada em profissionais da saúde. Segundo o ministério, a previsão é proteger 1,2 milhão de trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS.

A expansão da vacinação para outros públicos, de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo a pasta, à medida que o Butantan conseguir ampliar sua capacidade de produção.

"O Ministério da Saúde vem adquirindo todo o quantitativo disponível para proteger a população e a expectativa é que, a partir de uma parceria estratégica Brasil e China, com a transferência da tecnologia para a WuXi Vaccines, a produção possa aumentar em 30 vezes", disse o governo federal no início do mês.

