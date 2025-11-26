Vacina brasileira contra a dengue, criada pelo Butantan, é aprovada pela Anvisa

A primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo, criada no Brasil pelo Instituto Butantan, teve eficácia comprovada e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Butantan-DV está em processo de autorização de registro e, nessa quarta-feira (26), o Termo de Compromisso entre as instituições é assinado. O documento formaliza as obrigações do fabricante.

VEJA MAIS

Conforme informações do g1, a vacina atende aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade exigidos pela Anvisa. Por isso, apesar do registro ainda não ter sido publicado, a aprovação técnica permite ao Governo Federal a preparação para incorporar o imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Sendo assim, o Butantan já iniciou a fabricação de mais de um milhão de doses.

Após cinco anos de estudos e análises na Anvisa, os resultados entre pessoas de 12 e 59 anos é eficácia de 74,7%, proteção contra a dengue grave ou sinais alarmantes de 91,6% e segurança contra hospitalizações de 100%. Dessa forma, o grupo é o primeiro a receber o imunizante. A vacina possui os quatro sorotipos do vírus. Por ser em dose única, há maior chance de adesão da população e cobertura vacinal mais acelerada, com campanhas mais simples, segundo a revista Human Vaccines & Immunotherapeutics.