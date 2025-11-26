Capa Jornal Amazônia
Vacina brasileira contra a dengue, criada pelo Butantan, é aprovada pela Anvisa

O imunizante de dose única tem eficácia comprovada e será aplicado, inicialmente, em pessoas de 12 a 59 anos

Lívia Ximenes
Vacina contra a dengue (Reprodução / Ministério da Saúde)

A primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo, criada no Brasil pelo Instituto Butantan, teve eficácia comprovada e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Butantan-DV está em processo de autorização de registro e, nessa quarta-feira (26), o Termo de Compromisso entre as instituições é assinado. O documento formaliza as obrigações do fabricante.

VEJA MAIS

image Vacina contra a dengue demonstra proteção após sete anos, aponta estudo
Os dados foram apresentados em um congresso internacional realizado na Tailândia

image Variante pálida do Aedes aegypti é identificada pela 1ª vez na Amazônia
Versão rara do mosquito da dengue foi encontrada na região Norte; registro anterior no Brasil havia ocorrido em 2020, em São Paulo

image Mortes por dengue mais que dobram no Pará em 2025, aponta Ministério da Saúde
Até a 39ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 27 de setembro, foram confirmados 25 óbitos, dos quais sete ainda estão em investigação, contra 11 mortes no mesmo período do ano passado

Conforme informações do g1, a vacina atende aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade exigidos pela Anvisa. Por isso, apesar do registro ainda não ter sido publicado, a aprovação técnica permite ao Governo Federal a preparação para incorporar o imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Sendo assim, o Butantan já iniciou a fabricação de mais de um milhão de doses.

Após cinco anos de estudos e análises na Anvisa, os resultados entre pessoas de 12 e 59 anos é eficácia de 74,7%, proteção contra a dengue grave ou sinais alarmantes de 91,6% e segurança contra hospitalizações de 100%. Dessa forma, o grupo é o primeiro a receber o imunizante. A vacina possui os quatro sorotipos do vírus. Por ser em dose única, há maior chance de adesão da população e cobertura vacinal mais acelerada, com campanhas mais simples, segundo a revista Human Vaccines & Immunotherapeutics.

