Uso de medicamentos juntos pode provocar reações adversas; saiba como prevenir

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso irracional de medicamentos é caracterizado pela aquisição e consumo de medicamentos sem prescrição médica/farmacêutica, que ocasiona a automedicação, situação em que a pessoa faz o uso de medicamentos por conta própria.

Analgésicos, anti-inflamatórios, conjugados e entre outros são alguns dos medicamentos com maior procura pela população sem a devida orientação. Ao consumir a quantidade inadequada de remédios, é possível que o usuário desenvolva uma série de efeitos adversos, como resistência a medicamentos, reação alérgica, dependência e intoxicação.

O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), de 2017, aponta que 27% das ocorrências de intoxicação no Brasil são causadas por uso indevido de medicamentos, 2% correspondendo à automedicação e interação medicamentosa.

A farmacêutica e professora Ceres Batista explica que os efeitos causados pelas interações medicamentosas podem ser os mais variados possíveis. “Não existe uma forma específica de como eles podem se apresentar, visto que vai depender muito de quais medicamentos o paciente tem feito uso”, ressalta.

Consultar o farmacêutico para avaliação de possíveis interações medicamentosas e informar o médico sobre prescrições em uso são fundamentais para a prevenção de efeitos adversos. “A partir disso, se pode tomar algumas decisões junto ao profissional médico, como ajustar os horários de tomada de cada um dos medicamentos envolvidos na interação medicamentosa ou não, ou até mesmo indicação ao profissional responsável pela prescrição de outros medicamentos que tenha a mesma ação e que possua risco de interação medicamentosa reduzidos”, ressalta Ceres Batista.

Cuidado com a alimentação

Outro alerta importante é o cuidado para a interação de alimentos com uso de medicações conjuntas, chamado de fármaco-alimentos. Caso ocorra, a combinação inadequada pode reduzir a ação ou potencializar os medicamentos, bem como acarretar em impactos na terapia medicamentosa do paciente.

A docente ainda enfatiza que o farmacêutico é o profissional adequado para analisar as interações, bem como indicar alimentos que podem prejudicar o uso e, assim, orientar os melhores horários para o consumo. “Sempre é necessário o acompanhamento de um profissional farmacêutico para evitar que os possíveis danos causados pelo uso de medicamento ou para otimizar o uso do medicamento, obtendo-se um maior sucesso no tratamento prescrito pelo médico”, finaliza.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)